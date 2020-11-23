https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585993535.html

В Турции выявили рекорд по суточной смертности от COVID-19

В Турции выявили рекорд по суточной смертности от COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 6713, умерли 153 человека, это наибольшие показатели с начала пандемии,... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T21:26

2020-11-23T21:26

2020-11-23T21:26

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

турция

в мире

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АНКАРА, 23 ноя - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 6713, умерли 153 человека, это наибольшие показатели с начала пандемии, свидетельствуют данные минздрава страны.Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. Накануне также сообщалось о наибольшем числе выявленных случаев коронавируса в сутки с начала пандемии - 6017. В пятницу было зафиксировано рекордное с начала пандемии число умерших от COVID-19 за сутки - 141."Сегодня выявлено 6713 новых случаев COVID-19, всего заразившихся - 453 535. Умерли 153 больных, всего умерших - 12 511. В тяжелом состоянии находятся 4409 больных. Вылечились сегодня 3254 пациента, всего - 377 891", - говорится в сводке турецкого минздрава. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

турция

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коронавирус covid-19, турция, в мире