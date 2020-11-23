https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585940014.html

Мурашко оценил использование выделенных на борьбу с COVID-19 средств

Мурашко оценил использование выделенных на борьбу с COVID-19 средств

В 58 регионах России работа по использованию выделенных на борьбу с COVID-19 средств выполнена неплохо, остальным требуется принимать решения быстрее, заявил... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T16:40

2020-11-23T16:40

2020-11-23T16:55

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В 58 регионах России работа по использованию выделенных на борьбу с COVID-19 средств выполнена неплохо, остальным требуется принимать решения быстрее, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Работа по кассовому исполнению выделенных средств РФ для субъектов по-разному идет, к сожалению. И 58 субъектов отработали с теми средствами, которые были направлены - в сумме 10 миллиардов - в регионы, 58 субъектов отработали неплохо, но по остальным требуется принятие решения более быстрого для того, чтобы обеспечить медицинскую помощь своевременно", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество