https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585935998.html
Собянин проведет совещание рабочей группы по борьбе с коронавирусом
Собянин проведет совещание рабочей группы по борьбе с коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в среду, 25 ноября состоится заседание специальной рабочей группы по борьбе с коронавирусом, главный вопрос - обеспечение РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T16:30
2020-11-23T16:30
2020-11-23T16:45
москва
распространение нового коронавируса
сергей собянин
общество
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в среду, 25 ноября состоится заседание специальной рабочей группы по борьбе с коронавирусом, главный вопрос - обеспечение регионов лекарствами.По его словам, один из главных вопросов - обеспечение бесплатными лекарственными препаратами.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585940804.html
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РИА Новости
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москва, сергей собянин, общество