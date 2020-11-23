Собянин проведет совещание рабочей группы по борьбе с коронавирусом

"В рамках рабочей группы мы собираем все запросы и проблемы, которые существуют в регионах. Специально обсудим эту тему на заседании рабочей группы, которое проведем в среду", - сказал Собянин на президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, отвечая на вопрос ситуации с коронавирусом в Москве и регионах.