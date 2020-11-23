https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585934116.html

В США выявили 142 тысячи новых случаев COVID-19

В США выявили 142 тысячи новых случаев COVID-19

Более 142 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за минувшие сутки, скончался 921 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T16:25

2020-11-23T16:25

2020-11-23T16:25

распространение нового коронавируса

сша

в мире

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Более 142 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за минувшие сутки, скончался 921 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, медики в США за последние 24 часа зарегистрировали 142 732 новых случая заражения. В пятницу был зафиксирован максимальный суточный прирост, тогда выявили 187 833 заражения за сутки.В субботу зарубежные СМИ со ссылкой на университет Хопкинса сообщали, что в США за сутки были выявлены рекордные 195 542 случая заражения, однако на самом сайте университета данных за субботу так и не появилось.По информации университета, с начала эпидемии в США зафиксировали более 12 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались более 256 тысяч человек. Выздоровели более 4,5 миллиона инфицированных.Во всем мире, согласно данным университета, COVID-19 заболели более 58 миллионов человек, умерли свыше 1,3 миллиона заразившихся.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585913810.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, в мире