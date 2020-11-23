https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585913810.html

Ученые считают, что миру нужно больше вакцин от коронавируса

Ученые считают, что миру нужно больше вакцин от коронавируса

Разработанных вакцин от коронавируса будет недостаточно, чтобы привить все население планеты, нужны и другие препараты, заявила одна из разработчиков... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T14:51

2020-11-23T14:51

2020-11-23T14:51

коронавирус covid-19

здоровье - общество

astrazeneca

великобритания

общество

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ЛОНДОН, 23 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Разработанных вакцин от коронавируса будет недостаточно, чтобы привить все население планеты, нужны и другие препараты, заявила одна из разработчиков оксфордской вакцины профессор Сара Гилберт.В понедельник исследователи обнародовали предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины, разрабатываемой Оксфордским университетом и AstraZeneca. Оксфордская вакцина ChAdOx1 nCoV-19 изготовлена на основе аденовируса. Хранить ее можно в холодильнике при температуре плюс 2-8 градусов по Цельсию. Исследователи оценили эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%. Ранее фармкомпании Pfizer и Moderna заявили, что их вакцины показали эффективность на уровне 95% и 94,5% соответственно."Нам нужно множество вакцин для всего мира. Имеющихся вакцин будет недостаточно. Нужно провакцинировать людей, и не отдельные группы, а целые народы и все население", - сказала Гилберт на брифинге в понедельник.Глава AstraZeneca Паскаль Сорио согласился с профессором и заявил, что вакцин только от Оксфордского университета, Pfizer и Moderna будет недостаточно."Иногда люди думают, что это соревнование (гонка вакцин), но если вы возьмете предложенный Pfizer объем, прибавите Moderna и прибавите наши объемы, то возможностей трех (компаний) будет недостаточно для производства вакцины для всего мира", - сказал Сорио на брифинге."Нужно больше вакцин. Послушайте, это действительно не соревнование, нам нужно как можно больше вакцин, чтобы привить по всему миру значительное количество людей. Только так мы остановим пандемию", - добавил глава компании.AstraZeneca заявляет, что сможет произвести в Британии 20 миллионов доз для расфасовки в индивидуальную упаковку к концу года. По заявлению компании, это означает, что уже четыре миллиона доз будет расфасовано в течение декабря. К марту 2021 года компания обещает произвести 40 миллионов доз.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201123/vaktsina-1585905198.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201121/tramp-1585642576.html

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , великобритания, общество