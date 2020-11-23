https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585885639.html

Инфекционист оценила работу здравоохранения в России в условиях COVID-19

Инфекционист оценила работу здравоохранения в России в условиях COVID-19

Система здравоохранения справляется с ростом заболеваемости коронавирусом, при росте новых случаев COVID-19 существенного увеличения числа летальных исходов не... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T12:43

2020-11-23T12:43

2020-11-23T12:43

распространение нового коронавируса

елена малинникова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Система здравоохранения справляется с ростом заболеваемости коронавирусом, при росте новых случаев COVID-19 существенного увеличения числа летальных исходов не отмечается, заявила РИА Новости доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова.За последние сутки в России выявлено 25 173 новых случая COVID-19, 16 002 выздоровели, 361 человек скончался."При росте заболеваемости мы не видим существенного роста летальных исходов. Система здравоохранения справляется с этой нагрузкой",- сказала Малинникова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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