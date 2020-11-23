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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585885639.html
Инфекционист оценила работу здравоохранения в России в условиях COVID-19
Инфекционист оценила работу здравоохранения в России в условиях COVID-19
Система здравоохранения справляется с ростом заболеваемости коронавирусом, при росте новых случаев COVID-19 существенного увеличения числа летальных исходов не... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T12:43
2020-11-23T12:43
распространение нового коронавируса
елена малинникова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Система здравоохранения справляется с ростом заболеваемости коронавирусом, при росте новых случаев COVID-19 существенного увеличения числа летальных исходов не отмечается, заявила РИА Новости доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова.За последние сутки в России выявлено 25 173 новых случая COVID-19, 16 002 выздоровели, 361 человек скончался."При росте заболеваемости мы не видим существенного роста летальных исходов. Система здравоохранения справляется с этой нагрузкой",- сказала Малинникова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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елена малинникова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Инфекционист оценила работу здравоохранения в России в условиях COVID-19

12:43 23.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Система здравоохранения справляется с ростом заболеваемости коронавирусом, при росте новых случаев COVID-19 существенного увеличения числа летальных исходов не отмечается, заявила РИА Новости доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова.
За последние сутки в России выявлено 25 173 новых случая COVID-19, 16 002 выздоровели, 361 человек скончался.
"При росте заболеваемости мы не видим существенного роста летальных исходов. Система здравоохранения справляется с этой нагрузкой",- сказала Малинникова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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