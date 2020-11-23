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В Кремле рассказали о контактах Путина и Собянина по ситуации с COVID-19
В Кремле рассказали о контактах Путина и Собянина по ситуации с COVID-19
Президент РФ Владимир Путин находится в постоянном контакте с мэром Москвы Сергеем Собяниным по ситуации с коронавирусом, отдельной встречи в графике пока нет,... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T12:20
2020-11-23T12:54
здоровье - общество
дмитрий песков
москва
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей собянин
владимир путин
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин находится в постоянном контакте с мэром Москвы Сергеем Собяниным по ситуации с коронавирусом, отдельной встречи в графике пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет. Пока в ближайшее время не планируется", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли президент встретиться с Собяниным."Но, с другой стороны, поскольку Сергей Семенович возглавляет одно из подразделений штаба в правительстве и работает, собственно, с регионами, то, конечно, он находится в постоянном контакте с президентом. Это же не значит, что если нет встречи, люди не общаются. Идет постоянное общение. Ежедневное", - добавил Песков.В некоторых СМИ появилась информация о возможной встрече Собянина с Путиным для обсуждения ситуации с коронавирусом в столице. Также сообщалось якобы о планах вернуть пропуска для передвижения по столице.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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здоровье - общество, дмитрий песков, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, владимир путин, политика

В Кремле рассказали о контактах Путина и Собянина по ситуации с COVID-19

12:20 23.11.2020 (обновлено: 12:54 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин находится в постоянном контакте с мэром Москвы Сергеем Собяниным по ситуации с коронавирусом, отдельной встречи в графике пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет. Пока в ближайшее время не планируется", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли президент встретиться с Собяниным.
"Но, с другой стороны, поскольку Сергей Семенович возглавляет одно из подразделений штаба в правительстве и работает, собственно, с регионами, то, конечно, он находится в постоянном контакте с президентом. Это же не значит, что если нет встречи, люди не общаются. Идет постоянное общение. Ежедневное", - добавил Песков.
В некоторых СМИ появилась информация о возможной встрече Собянина с Путиным для обсуждения ситуации с коронавирусом в столице. Также сообщалось якобы о планах вернуть пропуска для передвижения по столице.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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