https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585879303.html

В Кремле рассказали о контактах Путина и Собянина по ситуации с COVID-19

В Кремле рассказали о контактах Путина и Собянина по ситуации с COVID-19

Президент РФ Владимир Путин находится в постоянном контакте с мэром Москвы Сергеем Собяниным по ситуации с коронавирусом, отдельной встречи в графике пока нет,... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T12:20

2020-11-23T12:20

2020-11-23T12:54

здоровье - общество

дмитрий песков

москва

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сергей собянин

владимир путин

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин находится в постоянном контакте с мэром Москвы Сергеем Собяниным по ситуации с коронавирусом, отдельной встречи в графике пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет. Пока в ближайшее время не планируется", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли президент встретиться с Собяниным."Но, с другой стороны, поскольку Сергей Семенович возглавляет одно из подразделений штаба в правительстве и работает, собственно, с регионами, то, конечно, он находится в постоянном контакте с президентом. Это же не значит, что если нет встречи, люди не общаются. Идет постоянное общение. Ежедневное", - добавил Песков.В некоторых СМИ появилась информация о возможной встрече Собянина с Путиным для обсуждения ситуации с коронавирусом в столице. Также сообщалось якобы о планах вернуть пропуска для передвижения по столице.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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