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https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585859429.html
В Москве за сутки госпитализировали 1341 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1341 человека с COVID-19
За последние сутки в Москве госпитализирован 1341 пациент с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 429 человек, сообщает в понедельник столичный оперативный... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T10:44
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распространение нового коронавируса
москва
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализирован 1341 пациент с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 429 человек, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что 12,1% среди заболевших - дети, 42,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,2% – от 46 до 65 лет, еще 10,5% - от 66 до 79 лет. Также 3,9% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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москва, происшествия

В Москве за сутки госпитализировали 1341 человека с COVID-19

10:44 23.11.2020 (обновлено: 10:49 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинский работник около пациента в реанимационном отделении в ГБУЗ "Волгоградская областная инфекционная больница No2" в Волгоградской области
Медицинский работник около пациента в реанимационном отделении в ГБУЗ Волгоградская областная инфекционная больница No2 в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализирован 1341 пациент с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 429 человек, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице подтверждено 6866 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализирован 1341 пациент с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 429 человек", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что 12,1% среди заболевших - дети, 42,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,2% – от 46 до 65 лет, еще 10,5% - от 66 до 79 лет. Также 3,9% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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