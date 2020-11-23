В Москве за сутки госпитализировали 1341 человека с COVID-19
10:44 23.11.2020 (обновлено: 10:49 23.11.2020)
© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинский работник около пациента в реанимационном отделении в ГБУЗ "Волгоградская областная инфекционная больница No2" в Волгоградской области
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализирован 1341 пациент с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 429 человек, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице подтверждено 6866 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализирован 1341 пациент с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 429 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 12,1% среди заболевших - дети, 42,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,2% – от 46 до 65 лет, еще 10,5% - от 66 до 79 лет. Также 3,9% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.