https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585859429.html

В Москве за сутки госпитализировали 1341 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1341 человека с COVID-19

За последние сутки в Москве госпитализирован 1341 пациент с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 429 человек, сообщает в понедельник столичный оперативный... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T10:44

2020-11-23T10:44

2020-11-23T10:49

распространение нового коронавируса

москва

происшествия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализирован 1341 пациент с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 429 человек, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что 12,1% среди заболевших - дети, 42,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,2% – от 46 до 65 лет, еще 10,5% - от 66 до 79 лет. Также 3,9% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201123/vaktsina-1585854892.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия