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В России провели более 72,9 миллиона тестов на коронавирус
В России провели более 72,9 миллиона тестов на коронавирус
Более 72,9 миллиона тестов на коронавирус проведено в России, за сутки сделано 520 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T09:33
2020-11-23T09:33
2020-11-23T09:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Более 72,9 миллиона тестов на коронавирус проведено в России, за сутки сделано 520 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В РФ проведено более 72,9 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 481 674 человека", - говорится в сообщении.За сутки в России проведено 520 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество