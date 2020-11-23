https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585838975.html

Российские врачи перечислили ошибки при сдаче теста на коронавирус

Российские врачи перечислили ошибки при сдаче теста на коронавирус

Вирусологи в интервью РБК рассказали, какие правила необходимо соблюдать для снижения риска ошибочного результата теста на коронавирусную инфекцию. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T07:08

2020-11-23T07:08

2020-11-23T08:23

распространение нового коронавируса

алексей аграновский

татьяна романенко

галина кожевникова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

рудн

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584976654_0:45:3077:1776_1400x0_80_0_0_f1109d2c9fe01028cfc0e219df4e6da8.jpg

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Вирусологи в интервью РБК рассказали, какие правила необходимо соблюдать для снижения риска ошибочного результата теста на коронавирусную инфекцию.Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко отметила, что перед тестированием не следует принимать пищу и полоскать рот антисептическим раствором.Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова также подчеркнула, что к ложному результату теста могут привести и другие действия пациента.Доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский отметил, что на результатах тестов может сказаться качество подготовки самих проб.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201116/test-1584804822.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей аграновский , татьяна романенко, галина кожевникова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, рудн, общество