Российские врачи перечислили ошибки при сдаче теста на коронавирус
07:08 23.11.2020 (обновлено: 08:23 23.11.2020)
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Вирусологи в интервью РБК рассказали, какие правила необходимо соблюдать для снижения риска ошибочного результата теста на коронавирусную инфекцию.
Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко отметила, что перед тестированием не следует принимать пищу и полоскать рот антисептическим раствором.
"Если мы берем мазок из носа, не соблюдая определенные правила: неглубоко вводим в носовые ходы, или, например, пациент до этого высморкался или промыл нос, то проба будет неинформативной", — уточнила специалист.
Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова также подчеркнула, что к ложному результату теста могут привести и другие действия пациента.
"В течение трех часов человек не должен ни пить, ни курить, ни чистить зубы", — предупредила вирусолог.
Доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский отметил, что на результатах тестов может сказаться качество подготовки самих проб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.