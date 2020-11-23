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Российские врачи перечислили ошибки при сдаче теста на коронавирус
Российские врачи перечислили ошибки при сдаче теста на коронавирус
Вирусологи в интервью РБК рассказали, какие правила необходимо соблюдать для снижения риска ошибочного результата теста на коронавирусную инфекцию. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T07:08
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Вирусологи в интервью РБК рассказали, какие правила необходимо соблюдать для снижения риска ошибочного результата теста на коронавирусную инфекцию.Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко отметила, что перед тестированием не следует принимать пищу и полоскать рот антисептическим раствором.Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова также подчеркнула, что к ложному результату теста могут привести и другие действия пациента.Доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский отметил, что на результатах тестов может сказаться качество подготовки самих проб.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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алексей аграновский , татьяна романенко, галина кожевникова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, рудн, общество

Российские врачи перечислили ошибки при сдаче теста на коронавирус

07:08 23.11.2020 (обновлено: 08:23 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Вирусологи в интервью РБК рассказали, какие правила необходимо соблюдать для снижения риска ошибочного результата теста на коронавирусную инфекцию.
Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко отметила, что перед тестированием не следует принимать пищу и полоскать рот антисептическим раствором.

"Если мы берем мазок из носа, не соблюдая определенные правила: неглубоко вводим в носовые ходы, или, например, пациент до этого высморкался или промыл нос, то проба будет неинформативной", — уточнила специалист.

Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова также подчеркнула, что к ложному результату теста могут привести и другие действия пациента.
"В течение трех часов человек не должен ни пить, ни курить, ни чистить зубы", — предупредила вирусолог.
Доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский отметил, что на результатах тестов может сказаться качество подготовки самих проб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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