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https://ria.ru/20201123/konkurs-1585941655.html
Россиянка поборется за 20 тысяч евро в финале финского конкурса талантов
Россиянка поборется за 20 тысяч евро в финале финского конкурса талантов
Петербурженка Наталья Царикова вышла в финал финского телевизионного шоу талантов All Together Now Suomi на телеканале Nelonen, где поборется за приз в 20 тысяч РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T19:39
2020-11-23T19:39
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финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 23 ноя - РИА Новости. Петербурженка Наталья Царикова вышла в финал финского телевизионного шоу талантов All Together Now Suomi на телеканале Nelonen, где поборется за приз в 20 тысяч евро, следует из трансляции телепрограммы.Царикова выступала с песней Nemo финской рок-группы Nightwish и набрала рекордные для этого выпуска программы 88 баллов из 100 возможных."Это интересный первый опыт. Не приходилось ранее участвовать в подобных больших проектах. Надеюсь на победу в финале", - прокомментировала РИА Новости Царикова свое участие в программе.Финал конкурса с участием россиянки состоится 19 декабря. Победитель получит 20 тысяч евро.All Together Now Suomi - это финская версия британского шоу All Together Now, которая стартовала 24 октября 2020 года на телеканале Nelonen. Как говорится в описании, простые финны будут петь перед сотней членов жюри. Участники получают баллы в зависимости от того, сколько членов жюри встанет и проголосует за песню.
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Новости
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музыка, новости культуры, финляндия

Россиянка поборется за 20 тысяч евро в финале финского конкурса талантов

19:39 23.11.2020
 
© NelonenКадр шоу All Together Now финского телевидения
Кадр шоу All Together Now финского телевидения - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Nelonen
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 23 ноя - РИА Новости. Петербурженка Наталья Царикова вышла в финал финского телевизионного шоу талантов All Together Now Suomi на телеканале Nelonen, где поборется за приз в 20 тысяч евро, следует из трансляции телепрограммы.
Царикова выступала с песней Nemo финской рок-группы Nightwish и набрала рекордные для этого выпуска программы 88 баллов из 100 возможных.
"Это интересный первый опыт. Не приходилось ранее участвовать в подобных больших проектах. Надеюсь на победу в финале", - прокомментировала РИА Новости Царикова свое участие в программе.
© NelonenКадр шоу All Together Now финского телевидения
Кадр шоу All Together Now финского телевидения - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Nelonen
Кадр шоу All Together Now финского телевидения
Финал конкурса с участием россиянки состоится 19 декабря. Победитель получит 20 тысяч евро.
All Together Now Suomi - это финская версия британского шоу All Together Now, которая стартовала 24 октября 2020 года на телеканале Nelonen. Как говорится в описании, простые финны будут петь перед сотней членов жюри. Участники получают баллы в зависимости от того, сколько членов жюри встанет и проголосует за песню.
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