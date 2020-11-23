https://ria.ru/20201123/konkurs-1585941655.html
Россиянка поборется за 20 тысяч евро в финале финского конкурса талантов
Россиянка поборется за 20 тысяч евро в финале финского конкурса талантов
Петербурженка Наталья Царикова вышла в финал финского телевизионного шоу талантов All Together Now Suomi на телеканале Nelonen, где поборется за приз в 20 тысяч РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T19:39
2020-11-23T19:39
2020-11-23T19:39
культура
музыка
новости культуры
финляндия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585936947_29:0:3670:2048_1400x0_80_0_0_3bc7764162492e57ef72c71b7134d9f6.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 23 ноя - РИА Новости. Петербурженка Наталья Царикова вышла в финал финского телевизионного шоу талантов All Together Now Suomi на телеканале Nelonen, где поборется за приз в 20 тысяч евро, следует из трансляции телепрограммы.Царикова выступала с песней Nemo финской рок-группы Nightwish и набрала рекордные для этого выпуска программы 88 баллов из 100 возможных."Это интересный первый опыт. Не приходилось ранее участвовать в подобных больших проектах. Надеюсь на победу в финале", - прокомментировала РИА Новости Царикова свое участие в программе.Финал конкурса с участием россиянки состоится 19 декабря. Победитель получит 20 тысяч евро.All Together Now Suomi - это финская версия британского шоу All Together Now, которая стартовала 24 октября 2020 года на телеканале Nelonen. Как говорится в описании, простые финны будут петь перед сотней членов жюри. Участники получают баллы в зависимости от того, сколько членов жюри встанет и проголосует за песню.
https://ria.ru/20200322/1568981320.html
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585936947_696:0:3427:2048_1400x0_80_0_0_94dfd85248ab8d3cb033183faf342e30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, финляндия
ХЕЛЬСИНКИ, 23 ноя - РИА Новости. Петербурженка Наталья Царикова вышла в финал финского телевизионного шоу талантов All Together Now Suomi на телеканале Nelonen, где поборется за приз в 20 тысяч евро, следует из трансляции телепрограммы.
Царикова выступала
с песней Nemo финской рок-группы Nightwish и набрала рекордные для этого выпуска программы 88 баллов из 100 возможных.
"Это интересный первый опыт. Не приходилось ранее участвовать в подобных больших проектах. Надеюсь на победу в финале", - прокомментировала РИА Новости Царикова свое участие в программе.
Финал конкурса с участием россиянки состоится 19 декабря. Победитель получит 20 тысяч евро.
All Together Now Suomi - это финская версия британского шоу All Together Now, которая стартовала 24 октября 2020 года на телеканале Nelonen. Как говорится в описании, простые финны будут петь перед сотней членов жюри. Участники получают баллы в зависимости от того, сколько членов жюри встанет и проголосует за песню.