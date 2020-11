https://ria.ru/20201123/konkurs-1585941655.html

Россиянка поборется за 20 тысяч евро в финале финского конкурса талантов

Петербурженка Наталья Царикова вышла в финал финского телевизионного шоу талантов All Together Now Suomi на телеканале Nelonen, где поборется за приз в 20 тысяч РИА Новости, 23.11.2020

ХЕЛЬСИНКИ, 23 ноя - РИА Новости. Петербурженка Наталья Царикова вышла в финал финского телевизионного шоу талантов All Together Now Suomi на телеканале Nelonen, где поборется за приз в 20 тысяч евро, следует из трансляции телепрограммы.Царикова выступала с песней Nemo финской рок-группы Nightwish и набрала рекордные для этого выпуска программы 88 баллов из 100 возможных."Это интересный первый опыт. Не приходилось ранее участвовать в подобных больших проектах. Надеюсь на победу в финале", - прокомментировала РИА Новости Царикова свое участие в программе.Финал конкурса с участием россиянки состоится 19 декабря. Победитель получит 20 тысяч евро.All Together Now Suomi - это финская версия британского шоу All Together Now, которая стартовала 24 октября 2020 года на телеканале Nelonen. Как говорится в описании, простые финны будут петь перед сотней членов жюри. Участники получают баллы в зависимости от того, сколько членов жюри встанет и проголосует за песню.

