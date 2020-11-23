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Следствие попросило продлить арест ученому, обвиняемому в госизмене
Следствие попросило продлить арест ученому, обвиняемому в госизмене
Следствие ФСБ обратилось в Лефортовский суд Москвы с ходатайством о продлении ареста ученому-физику из Томска 65-летнему Александру Луканину, которого обвиняют... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T17:57
2020-11-23T17:57
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
томск
происшествия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Следствие ФСБ обратилось в Лефортовский суд Москвы с ходатайством о продлении ареста ученому-физику из Томска 65-летнему Александру Луканину, которого обвиняют в государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В суд поступило ходатайство следствия о продлении Луканину меры пресечения в виде содержания под стражей", - рассказал собеседник агентства.Дата рассмотрения ходатайства будет известна позже.Ученого арестовали в Томске, после чего он был переведен в столичный следственный изолятор. По данным СМИ, Луканин в разные годы работал в различных институтах Томска, а также в Китае. Фабула обвинения не разглашается из-за секретности дела. Физику по статье "государственная измена" грозит наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.
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москва
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, томск, происшествия

Следствие попросило продлить арест ученому, обвиняемому в госизмене

17:57 23.11.2020
 
© Фото : Саша Луканин/FacebookУченый-физик из Томска Александр Луканин
Ученый-физик из Томска Александр Луканин - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Фото : Саша Луканин/Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Следствие ФСБ обратилось в Лефортовский суд Москвы с ходатайством о продлении ареста ученому-физику из Томска 65-летнему Александру Луканину, которого обвиняют в государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В суд поступило ходатайство следствия о продлении Луканину меры пресечения в виде содержания под стражей", - рассказал собеседник агентства.
Дата рассмотрения ходатайства будет известна позже.
Ученого арестовали в Томске, после чего он был переведен в столичный следственный изолятор. По данным СМИ, Луканин в разные годы работал в различных институтах Томска, а также в Китае. Фабула обвинения не разглашается из-за секретности дела. Физику по статье "государственная измена" грозит наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.
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