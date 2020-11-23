https://ria.ru/20201123/investitsii-1585885372.html

Инвестиции резидентов ОЭЗ Москвы за 9 месяцев выросли в полтора раза

Инвестиции резидентов ОЭЗ Москвы за 9 месяцев выросли в полтора раза

Объем инвестиций резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" за девять месяцев 2020 года превысил 7 миллиардов рублей, что почти в полтора... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T12:42

2020-11-23T12:42

2020-11-23T12:42

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владимир ефимов (политик)

александр прохоров

москва

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Объем инвестиций резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" за девять месяцев 2020 года превысил 7 миллиардов рублей, что почти в полтора раза больше аналогичного показателя прошлого года, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."За первые три квартала 2020 года резиденты ОЭЗ "Технополис "Москва" инвестировали в развитие столичной экономики 7,4 миллиарда рублей. Это на 48% выше, чем за первые девять месяцев 2019 года, тогда объем инвестиций составил 5 миллиардов рублей. Больше всего финансовых средств внесено в третьем квартале – 4,2 миллиарда рублей. Сейчас совокупный объем всех вложений резидентов за все время существования ОЭЗ уже превысил 36 миллиардов рублей", – рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.В свою очередь, руководитель ДИПП Александр Прохоров сообщил, что наиболее активно в этом году инвестировали производители электроники, лекарственных препаратов, медицинских изделий и оборудования: в общей сложности они вложили за три квартала 6,5 миллиарда рублей."Объем инвестиций производителей лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования за первые девять месяцев 2020 года составил 4 миллиарда рублей. На территории столичной ОЭЗ выпускают препараты против онкологических заболеваний, психоневрологических расстройств, кардиологических нарушений и другие, а также глюкометры, пульсоксиметры и аспираторы, изделия для стомированных больных. Предприятия, выпускающие электронную продукцию, оптические устройства и средства измерений, направили на развитие за тот же период порядка 2,5 миллиарда рублей", - уточнил Прохоров.Он напомнил, что статус резидента ОЭЗ "Технополис "Москва" позволяет предприятиям ежегодно экономить на налогах и других обязательных платежах. Преференции, которые получает компания, открывают доступ к беспошлинному импорту, нулевой ставке налога на имущество и транспорт, а также льготной ставке на прибыль.Выгодные условия ведения бизнеса способствуют системному росту объема выручки компаний. Так, по данным пресс-службы, объем выручки резидентов составил 17,5 миллиарда рублей, что на 20% выше аналогичного прошлогоднего уровняа. Большая часть выручки приходится на производителей электроники и информационно-коммуникативного оборудования - 14,5 миллиарда рублей. Совокупный объем выручки резидентов за все время существования столичной ОЭЗ составил 97,6 миллиарда рублей.Особая экономическая зона "Технополис "Москва" включает в себя пять площадок (Технополис "Москва" в Печатниках, Алабушево, Микрон, Ангстрем, МИЭТ) общей площадью 223,3 гектара. На сегодняшний день на территории московской ОЭЗ локализовано более 180 высокотехнологичных компаний, из них 79 имеют статус резидента.

https://ria.ru/20201120/moskva-1585481516.html

москва

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владимир ефимов (политик), александр прохоров, москва