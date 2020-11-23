Глава Минвостока указал на проблемы в инфраструктуре Приморья
© Фото : предоставлено пресс-службой ФРДВМинистр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунов
© Фото : предоставлено пресс-службой ФРДВ
ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя – РИА Новости. Проблемы в пострадавшей из-за циклона в Приморье инфраструктуре копились десятилетиями, нужна новая, которая будет учитывать экстремальные погодные условия, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков по прибытии в регион.
"Мы должны делать выводы из таких катастроф. Инфраструктура, которая пострадала, проблемы в ней копились десятилетиями. Где-то были не соблюдены нормы, где-то просто не предусматривались такие нагрузки. Такие погодные явления в последнее время становятся все более экстремальными. Новая инфраструктура, которую мы должны создать взамен пострадавшей, должна это учитывать", - сказал на встрече с губернатором Чекунков, его слова РИА Новости привели в пресс-службе Минвостокразвития.
Чекунков отметил, что власти Приморья могут во всем полагаться на министерство, все правительство РФ приложит максимальные усилия, чтобы эти задачи решить максимально эффективно.
В Приморье, где с ночи четверга шел снег с дождем, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке с вечера среды поднялся сильный ветер, в четверг шел дождь, ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. Сейчас осадки везде прекратились. Электроснабжение Владивостока восстановили в некоторых районах.