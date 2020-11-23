https://ria.ru/20201123/infrastruktura-1585832706.html

Глава Минвостока указал на проблемы в инфраструктуре Приморья

Глава Минвостока указал на проблемы в инфраструктуре Приморья

Проблемы в пострадавшей из-за циклона в Приморье инфраструктуре копились десятилетиями, нужна новая, которая будет учитывать экстремальные погодные условия,... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T02:22

2020-11-23T02:22

2020-11-23T02:22

россия

алексей чекунков

владивосток

приморский край

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя – РИА Новости. Проблемы в пострадавшей из-за циклона в Приморье инфраструктуре копились десятилетиями, нужна новая, которая будет учитывать экстремальные погодные условия, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков по прибытии в регион.Чекунков отметил, что власти Приморья могут во всем полагаться на министерство, все правительство РФ приложит максимальные усилия, чтобы эти задачи решить максимально эффективно.В Приморье, где с ночи четверга шел снег с дождем, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке с вечера среды поднялся сильный ветер, в четверг шел дождь, ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. Сейчас осадки везде прекратились. Электроснабжение Владивостока восстановили в некоторых районах.

https://ria.ru/20201123/resursy-1585832471.html

россия

владивосток

приморский край

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россия, алексей чекунков, владивосток, приморский край, общество