Раскрыто необычное имя будущего ребенка Бари Алибасова
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин раскрыл "Пятому каналу" возможное имя будущего ребенка продюсера.
Если родится мальчик, то его могут назвать "Ковидом", а если девочка — "Пандемия". Пол ребенка пока не известен.
Помощница Алибасова Виктория Полторацкая находится на шестой неделе беременности.
"Она, конечно, удивилась предложению назвать будущего ребенка Ковидом или Пандемией, но и не отказалась", — пояснил директор продюсера.
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Он также объяснил необычный выбор имен: известный продюсер "видит во всем новые пути и возможности, даже в пандемии коронавируса".
Ранее стало известно, что Бари Алибасов и его помощница Виктория Полторацкая ждут ребенка.
В начале ноября РЕН-ТВ сообщил, что актриса Лидия Федосеева-Шукшина подала на развод с Бари Алибасовым. Горжанкин отметил, что о подаче заявления в суд он узнал от адвоката артистки Юлии Вербицкой-Линник. По ее словам, "последней каплей" стали публикации Алибасова о своей помощнице, а также фото и видео с ней.
Конфликт между Алибасовым и Федосеевой-Шукшиной произошел из-за квартиры в новой Москве: она подарила супругу квартиру, не понимая, как утверждает ее адвокат, какой договор она подписывает. Алибасов переписал квартиру на своего помощника Сергея Моцаря.
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