https://ria.ru/20201123/imya-1585868502.html

Раскрыто необычное имя будущего ребенка Бари Алибасова

Раскрыто необычное имя будущего ребенка Бари Алибасова

Директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин раскрыл "Пятому каналу" возможное имя будущего ребенка продюсера. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T11:29

2020-11-23T11:29

2020-11-23T11:29

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новая москва

лидия федосеева-шукшина

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин раскрыл "Пятому каналу" возможное имя будущего ребенка продюсера.Если родится мальчик, то его могут назвать "Ковидом", а если девочка — "Пандемия". Пол ребенка пока не известен.Помощница Алибасова Виктория Полторацкая находится на шестой неделе беременности."Она, конечно, удивилась предложению назвать будущего ребенка Ковидом или Пандемией, но и не отказалась", — пояснил директор продюсера.Он также объяснил необычный выбор имен: известный продюсер "видит во всем новые пути и возможности, даже в пандемии коронавируса".Ранее стало известно, что Бари Алибасов и его помощница Виктория Полторацкая ждут ребенка.В начале ноября РЕН-ТВ сообщил, что актриса Лидия Федосеева-Шукшина подала на развод с Бари Алибасовым. Горжанкин отметил, что о подаче заявления в суд он узнал от адвоката артистки Юлии Вербицкой-Линник. По ее словам, "последней каплей" стали публикации Алибасова о своей помощнице, а также фото и видео с ней.Конфликт между Алибасовым и Федосеевой-Шукшиной произошел из-за квартиры в новой Москве: она подарила супругу квартиру, не понимая, как утверждает ее адвокат, какой договор она подписывает. Алибасов переписал квартиру на своего помощника Сергея Моцаря.

https://ria.ru/20200714/1574319639.html

https://ria.ru/20201109/petrosyan-1583748869.html

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коронавирус covid-19, россия, бари алибасов, новая москва, лидия федосеева-шукшина