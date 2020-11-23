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Рошаль призвал не запрещать новогодние гуляния
Рошаль призвал не запрещать новогодние гуляния
Запрещать новогодние гуляния нельзя, но все должны соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и все меры профилактики коронавируса, заявил президент союза... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T16:19
2020-11-23T16:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
национальная медицинская палата
леонид рошаль
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Запрещать новогодние гуляния нельзя, но все должны соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и все меры профилактики коронавируса, заявил президент союза "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль.Он отметил, что новогодние праздники отменить невозможно, неплохо было бы в этом году провести их в кругу семьи.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, национальная медицинская палата, леонид рошаль

Рошаль призвал не запрещать новогодние гуляния

16:19 23.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Запрещать новогодние гуляния нельзя, но все должны соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и все меры профилактики коронавируса, заявил президент союза "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль.

"У нас любит народ в новогоднюю ночь и погулять по улице, посмотреть иллюминацию, ёлки, при этом запрещать это нельзя, иллюминации должны быть, что-то должно радовать народ, но надо при этом соблюдать внимательно масочный режим и дистанцию, все, о чем говорит Роспотребнадзор", - сказал Рошаль в эфире канала "Россия 24".

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Он отметил, что новогодние праздники отменить невозможно, неплохо было бы в этом году провести их в кругу семьи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоНациональная медицинская палатаЛеонид Рошаль
 
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