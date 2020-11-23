https://ria.ru/20201123/gulyaniya-1585931981.html
Рошаль призвал не запрещать новогодние гуляния
Рошаль призвал не запрещать новогодние гуляния
Запрещать новогодние гуляния нельзя, но все должны соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и все меры профилактики коронавируса, заявил президент союза... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T16:19
2020-11-23T16:19
2020-11-23T16:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
национальная медицинская палата
леонид рошаль
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Запрещать новогодние гуляния нельзя, но все должны соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и все меры профилактики коронавируса, заявил президент союза "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль.Он отметил, что новогодние праздники отменить невозможно, неплохо было бы в этом году провести их в кругу семьи.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201122/shampanskoe-1585778588.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, национальная медицинская палата, леонид рошаль