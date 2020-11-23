Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201123/granitsa-1585995566.html
В Белоруссии оценили обстановку на западных границах
В Белоруссии оценили обстановку на западных границах
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что обстановка у западных границ страны вызывает обеспокоенность, но не несет угроз государству. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T21:46
2020-11-23T22:40
министерство обороны белоруссии
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155914/82/1559148263_0:162:3068:1888_1400x0_80_0_0_e661e89b0f5bc2f561be30f73800d8b8.jpg
МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что обстановка у западных границ страны вызывает обеспокоенность, но не несет угроз государству."Она (обстановка у западных границ Белоруссии – ред.), с одной стороны, сложная, но, с другой стороны, на сегодняшний момент мы видим, что она не несет угроз нашему государству. Но все равно эта обстановка вызывает у нас обеспокоенность", - сказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в понедельник.Он пояснил, что эта обеспокоенность вызвана увеличением в разы интенсивности мероприятий оперативно-боевой подготовки на территории сопредельных стран. "Мы видим возросшую в разы интенсивность полетов боевой разведывательной авиации", - продолжил Хренин.В частности, Хренин обратил внимание, что в этом году отмечаются полеты вдоль белорусской границы стратегических бомбардировщиков В-52 с континентальной части Соединенных Штатов с минимальным удалением от госграницы до 30 километров.По его словам, уже само наличие вооруженных сил, стратегии их строительства и развития, мероприятий по мобилизационной готовности, боевой и оперативной подготовке являются комплексом мер по сдерживанию возможных внешних угроз и демонстрации того, что страна готова их отразить. Министр обратил внимание на проведение плановых учений, различных тренировок с органами госуправления и войсками, совместных мероприятий с союзниками. "И еще есть один существенный инструмент сдерживания - это внезапные проверки... На любом участке направления мы можем за короткий промежуток времени сосредоточить необходимую нам группировку войск", - сказал Хренин.Он добавил, что в последние годы в стране развивались силы немедленного реагирования, разведка, радиотехнические войска. "Вот весь наш ответ на те процессы, которые идут на территории сопредельных с нами государств", - подчеркнул министр обороны.Ранее власти Белоруссии выражали обеспокоенность в связи с активизацией действий НАТО в Польше и Литве. На этом фоне и на фоне протестов в Белоруссии власти провели комплексную проверку боеготовности ВС на западе страны, в ее рамках 28-31 августа прошли тактические учения. Глава минобороны Белоруссии позже заявил, что после учений в районе Гродно войска возвращены в места постоянной дислокации, но адекватное реагирование на ситуацию на границе будет продолжено.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
https://ria.ru/20200927/belorussiya-1577856971.html
https://ria.ru/20201109/davlenie-1583800818.html
https://ria.ru/20200915/nato-1577229642.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155914/82/1559148263_169:0:2900:2048_1400x0_80_0_0_59b529b29dafc9914df241f20636172e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны белоруссии, белоруссия, в мире

В Белоруссии оценили обстановку на западных границах

21:46 23.11.2020 (обновлено: 22:40 23.11.2020)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВоеннослужащие подразделения Вооруженных сил Белоруссии, входящего в состав Коллективных миротворческих сил
Военнослужащие подразделения Вооруженных сил Белоруссии, входящего в состав Коллективных миротворческих сил - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что обстановка у западных границ страны вызывает обеспокоенность, но не несет угроз государству.
"Она (обстановка у западных границ Белоруссии – ред.), с одной стороны, сложная, но, с другой стороны, на сегодняшний момент мы видим, что она не несет угроз нашему государству. Но все равно эта обстановка вызывает у нас обеспокоенность", - сказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в понедельник.
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев во время брифинга в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
27 сентября, 21:13Протесты в Белоруссии
Посол России раскритиковал НАТО за бряцание оружием у границ Белоруссии
Он пояснил, что эта обеспокоенность вызвана увеличением в разы интенсивности мероприятий оперативно-боевой подготовки на территории сопредельных стран. "Мы видим возросшую в разы интенсивность полетов боевой разведывательной авиации", - продолжил Хренин.
В частности, Хренин обратил внимание, что в этом году отмечаются полеты вдоль белорусской границы стратегических бомбардировщиков В-52 с континентальной части Соединенных Штатов с минимальным удалением от госграницы до 30 километров.
По его словам, уже само наличие вооруженных сил, стратегии их строительства и развития, мероприятий по мобилизационной готовности, боевой и оперативной подготовке являются комплексом мер по сдерживанию возможных внешних угроз и демонстрации того, что страна готова их отразить. Министр обратил внимание на проведение плановых учений, различных тренировок с органами госуправления и войсками, совместных мероприятий с союзниками. "И еще есть один существенный инструмент сдерживания - это внезапные проверки... На любом участке направления мы можем за короткий промежуток времени сосредоточить необходимую нам группировку войск", - сказал Хренин.
Участники несанкционированной властями акции протеста Партизанский марш в Минске - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
9 ноября, 18:03Протесты в Белоруссии
США ищут новые способы надавить на власти Белоруссии
Он добавил, что в последние годы в стране развивались силы немедленного реагирования, разведка, радиотехнические войска. "Вот весь наш ответ на те процессы, которые идут на территории сопредельных с нами государств", - подчеркнул министр обороны.
Ранее власти Белоруссии выражали обеспокоенность в связи с активизацией действий НАТО в Польше и Литве. На этом фоне и на фоне протестов в Белоруссии власти провели комплексную проверку боеготовности ВС на западе страны, в ее рамках 28-31 августа прошли тактические учения. Глава минобороны Белоруссии позже заявил, что после учений в районе Гродно войска возвращены в места постоянной дислокации, но адекватное реагирование на ситуацию на границе будет продолжено.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
Американский танк M1A2 Abrams - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 08:00
"Перебросили "Абрамсы": что американцы затеяли у границ Белоруссии
 
Министерство обороны БелоруссииБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:36Американский эсминец нарушил российскую границу
09:36На оборонном заводе в Стерлитамаке произошло ЧП
09:32Названо неожиданное негативное последствие отказа от мяса
09:31Индия испытала наземную версию ракеты "Брамос"
09:28В Госдуму внесли законопроект об обеспечении устойчивого Рунета
09:26Рогозин сообщил о бракованной детали в ракете "Союз" на космодроме Куру
09:24В Китае из-за коронавируса отменили несколько сотен авиарейсов
09:22Владелец ТЭЦ-3 в Норильске готов к мировой с Росприроднадзором
09:16"Лукойл" спрогнозировал худший сценарий цен на нефть
09:15Турбизнес Индии просит сообщить об открытии страны для зарубежных гостей
09:13В Бразилии произошли столкновения протестующих и полиции
09:10МВД утвердило изменения в водительские удостоверения и ПТС
09:03В Москве 5601 пациент вылечился от коронавируса за сутки
09:02В Норильске подготовят план восстановления среды в месте разлива топлива
08:59В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:59Forbes составил рейтинг лучших работодателей в России
08:47В Южной Корее усилили ограничения из-за третьей волны COVID-19
08:41Во Владивостоке организовали доставку продуктов ветеранам и инвалидам
08:37"Черную пятницу" в США переводят в онлайн-формат
08:33В Челябинске ночью сгорел автомобиль журналиста
Лента новостейМолния