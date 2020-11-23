https://ria.ru/20201123/granitsa-1585995566.html

В Белоруссии оценили обстановку на западных границах

В Белоруссии оценили обстановку на западных границах

Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что обстановка у западных границ страны вызывает обеспокоенность, но не несет угроз государству. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T21:46

2020-11-23T21:46

2020-11-23T22:40

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МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что обстановка у западных границ страны вызывает обеспокоенность, но не несет угроз государству."Она (обстановка у западных границ Белоруссии – ред.), с одной стороны, сложная, но, с другой стороны, на сегодняшний момент мы видим, что она не несет угроз нашему государству. Но все равно эта обстановка вызывает у нас обеспокоенность", - сказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в понедельник.Он пояснил, что эта обеспокоенность вызвана увеличением в разы интенсивности мероприятий оперативно-боевой подготовки на территории сопредельных стран. "Мы видим возросшую в разы интенсивность полетов боевой разведывательной авиации", - продолжил Хренин.В частности, Хренин обратил внимание, что в этом году отмечаются полеты вдоль белорусской границы стратегических бомбардировщиков В-52 с континентальной части Соединенных Штатов с минимальным удалением от госграницы до 30 километров.По его словам, уже само наличие вооруженных сил, стратегии их строительства и развития, мероприятий по мобилизационной готовности, боевой и оперативной подготовке являются комплексом мер по сдерживанию возможных внешних угроз и демонстрации того, что страна готова их отразить. Министр обратил внимание на проведение плановых учений, различных тренировок с органами госуправления и войсками, совместных мероприятий с союзниками. "И еще есть один существенный инструмент сдерживания - это внезапные проверки... На любом участке направления мы можем за короткий промежуток времени сосредоточить необходимую нам группировку войск", - сказал Хренин.Он добавил, что в последние годы в стране развивались силы немедленного реагирования, разведка, радиотехнические войска. "Вот весь наш ответ на те процессы, которые идут на территории сопредельных с нами государств", - подчеркнул министр обороны.Ранее власти Белоруссии выражали обеспокоенность в связи с активизацией действий НАТО в Польше и Литве. На этом фоне и на фоне протестов в Белоруссии власти провели комплексную проверку боеготовности ВС на западе страны, в ее рамках 28-31 августа прошли тактические учения. Глава минобороны Белоруссии позже заявил, что после учений в районе Гродно войска возвращены в места постоянной дислокации, но адекватное реагирование на ситуацию на границе будет продолжено.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://ria.ru/20200927/belorussiya-1577856971.html

https://ria.ru/20201109/davlenie-1583800818.html

https://ria.ru/20200915/nato-1577229642.html

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