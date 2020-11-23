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Москвичей предупредили о "погодной гипоксии"
Москвичей предупредили о "погодной гипоксии"
Самочувствие жителей Москвы в понедельник могло ухудшиться из-за погодных изменений, сообщил портал "Метеоновости". РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T20:11
2020-11-23T20:11
2020-11-23T20:37
погода
здоровье
здоровье - общество
москва
давление
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Самочувствие жителей Москвы в понедельник могло ухудшиться из-за погодных изменений, сообщил портал "Метеоновости".Синоптики предупредили о резком понижении атмосферного давления, геомагнитных возмущениях и недостаточном содержании кислорода в воздухе. Все эти факторы, как отмечают специалисты, влияют на состояние не только метеозависимых, но и полностью здоровых людей. В частности, жители столицы могут столкнуться с приступами стенокардии, мигрени, а также со скачками артериального давления и ощущением психологической нестабильности.Помимо прочего, влажная погода и температурные "качели" повышают риск распространения респираторных заболеваний, предупреждают эксперты. Москвичам посоветовали в ближайшие дни внимательно следить за состоянием здоровья, а также избегать переохлаждений.
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погода, здоровье, здоровье - общество, москва, давление, общество
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости.
Самочувствие жителей Москвы
в понедельник могло ухудшиться из-за погодных изменений, сообщил портал "Метеоновости"
.
Синоптики предупредили о резком понижении атмосферного давления, геомагнитных возмущениях и недостаточном содержании кислорода в воздухе. Все эти факторы, как отмечают специалисты, влияют на состояние не только метеозависимых, но и полностью здоровых людей. В частности, жители столицы могут столкнуться с приступами стенокардии, мигрени, а также со скачками артериального давления и ощущением психологической нестабильности.
Помимо прочего, влажная погода и температурные "качели" повышают риск распространения респираторных заболеваний, предупреждают эксперты. Москвичам посоветовали в ближайшие дни внимательно следить за состоянием здоровья, а также избегать переохлаждений.