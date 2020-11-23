https://ria.ru/20201123/general-motors-1585965189.html

General Motors отзовет почти шесть миллионов автомобилей

General Motors отзовет почти шесть миллионов автомобилей

Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA) объявило об отзыве около шести миллионов автомобилей компании GM из-за возможных проблем с... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T18:18

2020-11-23T18:18

2020-11-23T18:39

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ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости. Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA) объявило об отзыве около шести миллионов автомобилей компании GM из-за возможных проблем с подушкой безопасности.Как сообщили РИА Новости в NHTSA, был проведен досканальный анализ данных, на основании которых специалисты пришли к выводу, что установленные на подушках безопасности насосы подвержены риску взрыва при воздействии высоких температур и влажности. GM просила ведомство не отзывать ее продукцию, но в прошении было отказано.Согласно предоставленному NHTSA РИА Новости списку, отзыв касается автомобилей 2007 - 2014 годов выпуска. В их числе такие марки, как Cadillac Escalade, Cadillac Escalade ESV, Cadillac Escalade EXT, Chevrolet Avalanche, Chevrolet Silverado 1500, Chevrolet Silverado 2500/3500, Chevrolet Suburban, Chevrolet Tahoe, GMC Sierra 1500, GMC Sierra 2500/3500, GMC Yukon, GMC Yukon XL.GM предоставлен месячный срок на то, чтобы сообщить властям о графике оповещения владельцев машин и начале работ по замене и ремонту отозванных автомобилей.Как отмечают в NHTSA, клиенты компании могут проверить, подлежит ли их автомобиль отзыву, на сайте ведомства по номеру его двигателя и обратиться за ремонтом к местному дилеру.Японский производитель Takata в 2014 году оказался в центре скандала на фоне сообщений о том, что его подушки безопасности могут самопроизвольно раскрываться в процессе движения машины. Дефекты подушек вызвали по меньшей мере 16 смертей, преимущественно в США. Для устранения неисправности по всему миру были отозваны миллионы проданных автомобилей.

https://ria.ru/20201021/hummer-1580810378.html

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