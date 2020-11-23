https://ria.ru/20201123/gadzhety-1585834119.html
Россияне стали реже менять гаджеты, показало исследование
Россияне стали реже менять гаджеты, показало исследование
Россияне за последние пять лет стали использовать гаджеты в полтора раза дольше, в 2020 году средний срок использования смартфонов составил 39 месяцев, сообщили РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T03:23
2020-11-23T03:23
2020-11-23T03:23
россия
мтс
москва
гаджеты
технологии
общество
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россияне за последние пять лет стали использовать гаджеты в полтора раза дольше, в 2020 году средний срок использования смартфонов составил 39 месяцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе МТС, обладающей крупнейшей операторской розницей в РФ."В 2020 году срок использования гаджетов увеличился на 18% по сравнению с прошлым годом. В 2019 году у абонентов МТС были девайсы со средним возрастом 33 месяца, в 2018 - 30 месяцев, в 2017 - 28 месяцев", - выяснили в компании, проанализировав обезличенные данные абонентов за последние пять лет. Увеличивается также и количество пользователей, которые не меняют девайсы более трёх лет: в 2015 году только 19,2% россиян владели гаджетами более 36 месяцев, в 2020 году их количество выросло до 48,7%.Кроме того, сокращается количество пользователей, которые каждый год покупают свежие модели. "В 2020 году 13% абонентов МТС заменили гаджеты возрастом менее года. В 2019 году таких пользователей было 18%. Однако на молодых людей эта тенденция почти не отразилась: процент пользователей в возрасте 15-25 лет, ежегодно обновляющих свои девайсы, почти не изменился за последний несколько лет и составляет около 20%", - отмечают аналитики.При этом рост среднего срока использования смартфонов не влияет на активность пользователей в сети - количество потребляемого трафика в России ежегодно продолжает увеличиваться, сообщили в компании. "В 2020 году (за девять месяцев с января по сентябрь) абоненты МТС совокупно в мобильных и фиксированных сетях скачали на 54% больше данных, чем годом ранее", - уточнили в МТС.Увеличение срока владения гаджетами в России аналитики объясняют тем, что большинство смартфонов высокого и среднего ценового сегмента создаются с большим "запасом прочности", - их технические характеристики позволяют пользоваться всеми актуальными цифровыми сервисами на протяжении нескольких лет. В связи с этим смартфоны по своему восприятию стали близки к бытовой технике - их меняют после поломки, а не после выхода новой модели.По прогнозам аналитиков МТС, сокращение срока пользования смартфонами произойдет с момента коммерческого запуска сетей 5G и с появлением поддержки новыми моделями инновационных технологий – таких как дополненная и виртуальная реальность, а также с запуском новых мобильных игр, которые требуют высокой производительности гаджета.
https://ria.ru/20201014/iphone-1579688360.html
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россия, мтс, москва, гаджеты, технологии, общество
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
Россияне за последние пять лет стали использовать гаджеты в полтора раза дольше, в 2020 году средний срок использования смартфонов составил 39 месяцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе МТС
, обладающей крупнейшей операторской розницей в РФ.
"В 2020 году срок использования гаджетов увеличился на 18% по сравнению с прошлым годом. В 2019 году у абонентов МТС были девайсы со средним возрастом 33 месяца, в 2018 - 30 месяцев, в 2017 - 28 месяцев", - выяснили в компании, проанализировав обезличенные данные абонентов за последние пять лет. Увеличивается также и количество пользователей, которые не меняют девайсы более трёх лет: в 2015 году только 19,2% россиян владели гаджетами более 36 месяцев, в 2020 году их количество выросло до 48,7%.
Кроме того, сокращается количество пользователей, которые каждый год покупают свежие модели. "В 2020 году 13% абонентов МТС заменили гаджеты возрастом менее года. В 2019 году таких пользователей было 18%. Однако на молодых людей эта тенденция почти не отразилась: процент пользователей в возрасте 15-25 лет, ежегодно обновляющих свои девайсы, почти не изменился за последний несколько лет и составляет около 20%", - отмечают аналитики.
При этом рост среднего срока использования смартфонов не влияет на активность пользователей в сети - количество потребляемого трафика в России ежегодно продолжает увеличиваться, сообщили в компании. "В 2020 году (за девять месяцев с января по сентябрь) абоненты МТС совокупно в мобильных и фиксированных сетях скачали на 54% больше данных, чем годом ранее", - уточнили в МТС.
Увеличение срока владения гаджетами в России аналитики объясняют тем, что большинство смартфонов высокого и среднего ценового сегмента создаются с большим "запасом прочности", - их технические характеристики позволяют пользоваться всеми актуальными цифровыми сервисами на протяжении нескольких лет. В связи с этим смартфоны по своему восприятию стали близки к бытовой технике - их меняют после поломки, а не после выхода новой модели.
По прогнозам аналитиков МТС, сокращение срока пользования смартфонами произойдет с момента коммерческого запуска сетей 5G и с появлением поддержки новыми моделями инновационных технологий – таких как дополненная и виртуальная реальность, а также с запуском новых мобильных игр, которые требуют высокой производительности гаджета.