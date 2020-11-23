Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201123/fotokonkurs-1585886454.html
День рождения, неземная красота и подводная оборона: победители ND Awards
День рождения, неземная красота и подводная оборона: победители ND Awards
Фотоконкурс ND Awards объявил имена победителей 2020 года. Эффектные и завораживающие работы лауреатов — в подборке Ria.ru. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T16:11
2020-11-23T16:11
фотография
фото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585879825_0:331:1920:1411_1400x0_80_0_0_69754cbdeb1294177255b43232980a9c.jpg
Фотоконкурс ND Awards объявил имена победителей 2020 года. Эффектные и завораживающие работы лауреатов — в подборке Ria.ru.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585879825_0:0:1920:1440_1400x0_80_0_0_e084ff8ba324d42e59eb71e39b6cefe6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фотография, фото, фото

День рождения, неземная красота и подводная оборона: победители ND Awards

16:11 23.11.2020
 
Читать ria.ru в
Фотоконкурс ND Awards объявил имена победителей 2020 года. Эффектные и завораживающие работы лауреатов — в подборке Ria.ru.
© Фото : Natalie Lennard/ ND awards

Фотографом года по версии ND Awards стала британка Натали Леннард (Natalie Lennard). Она покорила жюри серией постановочных кадров-картин, посвященных рождению человека.

Natalie Lennard. Работа победителя конкурса ND awards 2020
1 из 10

Фотографом года по версии ND Awards стала британка Натали Леннард (Natalie Lennard). Она покорила жюри серией постановочных кадров-картин, посвященных рождению человека.

© Фото : Natalie Lennard/ ND awards
© Фото : G.B. Smith/ ND awards

Еще одним победителем конкурса и открытием года оказался американец Г. Б. Смит (G.B. Smith) с его зыбкими отражениями.

G.B. Smith. Работа победителя конкурса ND awards 2020
2 из 10

Еще одним победителем конкурса и открытием года оказался американец Г. Б. Смит (G.B. Smith) с его зыбкими отражениями.

© Фото : G.B. Smith/ ND awards
© Фото : Nicola Ducati/ ND awards

Итальянский фотограф-любитель Никола Дукати (Nicola Ducati) победил в категории "Люди" с серией портретов "Мой красный Памир", героини которых живут в высокогорье.

Nicola Ducati. Работа победителя конкурса ND awards 2020
3 из 10

Итальянский фотограф-любитель Никола Дукати (Nicola Ducati) победил в категории "Люди" с серией портретов "Мой красный Памир", героини которых живут в высокогорье.

© Фото : Nicola Ducati/ ND awards
© Фото : Peter Lange/ ND awards

Среди фотографов-профессионалов победу в категории "Люди" завоевал Петер Ланге (Peter Lange) из Германии.

Peter Lange. Работа победителя конкурса ND awards 2020
4 из 10

Среди фотографов-профессионалов победу в категории "Люди" завоевал Петер Ланге (Peter Lange) из Германии.

© Фото : Peter Lange/ ND awards
© Фото : Charlotte Bories/ ND awards

Очарованная "Спящей красавицей" француженка Шарлотт Борис (Charlotte Bories) пересказала историю на свой лад и заслужила победу в категории Special.

Charlotte Bories. Работа победителя конкурса ND awards 2020
5 из 10

Очарованная "Спящей красавицей" француженка Шарлотт Борис (Charlotte Bories) пересказала историю на свой лад и заслужила победу в категории Special.

© Фото : Charlotte Bories/ ND awards
© Фото : Tse Ki Piu/ ND awards

Первое место в номинации "Архитектура: здания" досталось Це Пи Пу (Tse Ki Piu) из Гонконга за серию ярких городских снимков.

Tse Ki Piu. Работа победителя конкурса ND awards 2020
6 из 10

Первое место в номинации "Архитектура: здания" досталось Це Пи Пу (Tse Ki Piu) из Гонконга за серию ярких городских снимков.

© Фото : Tse Ki Piu/ ND awards
© Фото : Alain Schroeder/ ND awards

Бельгийский фотограф Ален Шредер (Alain Schroeder) создал лучший из представленных на конкурс кадр в категории "Редакционная фотография".

Alain Schroeder. Работа победителя конкурса ND awards 2020
7 из 10

Бельгийский фотограф Ален Шредер (Alain Schroeder) создал лучший из представленных на конкурс кадр в категории "Редакционная фотография".

© Фото : Alain Schroeder/ ND awards
© Фото : Naomi Rose/ ND awards

Наоми Роуз (Naomi Rose) из Австралии победила в категории "Природа".

Naomi Rose. Работа победителя конкурса ND awards 2020
8 из 10

Наоми Роуз (Naomi Rose) из Австралии победила в категории "Природа".

© Фото : Naomi Rose/ ND awards
© Фото : Emanuele Vitale/ ND awards

Итальянский фотограф Эммануэле Витале (Emanuele Vitale), переосмысливающий проблему загрязнения окружающей среды, победил в категории Fine Art.

Emanuele Vitale. Работа победителя конкурса ND awards 2020
9 из 10

Итальянский фотограф Эммануэле Витале (Emanuele Vitale), переосмысливающий проблему загрязнения окружающей среды, победил в категории Fine Art.

© Фото : Emanuele Vitale/ ND awards
© Фото : Luca Fornaciari/ ND awards

Лука Форначари (Luca Fornaciari) победил в категории Special среди фотографов-профессионалов с серией космических снимков.

Luca Fornaciar. Работа победителя конкурса ND awards 2020
10 из 10

Лука Форначари (Luca Fornaciari) победил в категории Special среди фотографов-профессионалов с серией космических снимков.

© Фото : Luca Fornaciari/ ND awards
 
ФотографияФото
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:36Американский эсминец нарушил российскую границу
09:36На оборонном заводе в Стерлитамаке произошло ЧП
09:32Названо неожиданное негативное последствие отказа от мяса
09:31Индия испытала наземную версию ракеты "Брамос"
09:28В Госдуму внесли законопроект об обеспечении устойчивого Рунета
09:26Рогозин сообщил о бракованной детали в ракете "Союз" на космодроме Куру
09:24В Китае из-за коронавируса отменили несколько сотен авиарейсов
09:22Владелец ТЭЦ-3 в Норильске готов к мировой с Росприроднадзором
09:16"Лукойл" спрогнозировал худший сценарий цен на нефть
09:15Турбизнес Индии просит сообщить об открытии страны для зарубежных гостей
09:13В Бразилии произошли столкновения протестующих и полиции
09:10МВД утвердило изменения в водительские удостоверения и ПТС
09:03В Москве 5601 пациент вылечился от коронавируса за сутки
09:02В Норильске подготовят план восстановления среды в месте разлива топлива
08:59В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:59Forbes составил рейтинг лучших работодателей в России
08:47В Южной Корее усилили ограничения из-за третьей волны COVID-19
08:41Во Владивостоке организовали доставку продуктов ветеранам и инвалидам
08:37"Черную пятницу" в США переводят в онлайн-формат
08:33В Челябинске ночью сгорел автомобиль журналиста
Лента новостейМолния