День рождения, неземная красота и подводная оборона: победители ND Awards
Фотографом года по версии ND Awards стала британка Натали Леннард (Natalie Lennard). Она покорила жюри серией постановочных кадров-картин, посвященных рождению человека.
Фотографом года по версии ND Awards стала британка Натали Леннард (Natalie Lennard). Она покорила жюри серией постановочных кадров-картин, посвященных рождению человека.
Еще одним победителем конкурса и открытием года оказался американец Г. Б. Смит (G.B. Smith) с его зыбкими отражениями.
Еще одним победителем конкурса и открытием года оказался американец Г. Б. Смит (G.B. Smith) с его зыбкими отражениями.
Итальянский фотограф-любитель Никола Дукати (Nicola Ducati) победил в категории "Люди" с серией портретов "Мой красный Памир", героини которых живут в высокогорье.
Итальянский фотограф-любитель Никола Дукати (Nicola Ducati) победил в категории "Люди" с серией портретов "Мой красный Памир", героини которых живут в высокогорье.
Среди фотографов-профессионалов победу в категории "Люди" завоевал Петер Ланге (Peter Lange) из Германии.
Среди фотографов-профессионалов победу в категории "Люди" завоевал Петер Ланге (Peter Lange) из Германии.
Очарованная "Спящей красавицей" француженка Шарлотт Борис (Charlotte Bories) пересказала историю на свой лад и заслужила победу в категории Special.
Очарованная "Спящей красавицей" француженка Шарлотт Борис (Charlotte Bories) пересказала историю на свой лад и заслужила победу в категории Special.
Первое место в номинации "Архитектура: здания" досталось Це Пи Пу (Tse Ki Piu) из Гонконга за серию ярких городских снимков.
Первое место в номинации "Архитектура: здания" досталось Це Пи Пу (Tse Ki Piu) из Гонконга за серию ярких городских снимков.
Бельгийский фотограф Ален Шредер (Alain Schroeder) создал лучший из представленных на конкурс кадр в категории "Редакционная фотография".
Бельгийский фотограф Ален Шредер (Alain Schroeder) создал лучший из представленных на конкурс кадр в категории "Редакционная фотография".
Наоми Роуз (Naomi Rose) из Австралии победила в категории "Природа".
Итальянский фотограф Эммануэле Витале (Emanuele Vitale), переосмысливающий проблему загрязнения окружающей среды, победил в категории Fine Art.
Итальянский фотограф Эммануэле Витале (Emanuele Vitale), переосмысливающий проблему загрязнения окружающей среды, победил в категории Fine Art.
Лука Форначари (Luca Fornaciari) победил в категории Special среди фотографов-профессионалов с серией космических снимков.
Лука Форначари (Luca Fornaciari) победил в категории Special среди фотографов-профессионалов с серией космических снимков.