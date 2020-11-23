https://ria.ru/20201123/fotokonkurs-1585886454.html

День рождения, неземная красота и подводная оборона: победители ND Awards

День рождения, неземная красота и подводная оборона: победители ND Awards

Фотоконкурс ND Awards объявил имена победителей 2020 года. Эффектные и завораживающие работы лауреатов — в подборке Ria.ru. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T16:11

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фотография

фото

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Фотоконкурс ND Awards объявил имена победителей 2020 года. Эффектные и завораживающие работы лауреатов — в подборке Ria.ru.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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