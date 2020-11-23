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Источник: сотрудники ФСБ пришли к главе алтайского Пенсионного фонда
Источник: сотрудники ФСБ пришли к главе алтайского Пенсионного фонда
Сотрудники УФСБ по Алтайскому краю пришли "в гости" к главе регионального отделения Пенсионного фонда Борису Трофимову в связи с уголовным делом, в котором... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T13:44
2020-11-23T13:48
следственный комитет россии (ск рф)
алтайский край
происшествия
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БАРНАУЛ, 23 ноя - РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Алтайскому краю пришли "в гости" к главе регионального отделения Пенсионного фонда Борису Трофимову в связи с уголовным делом, в котором фигурирует его сын, рассказал РИА Новости в понедельник источник в силовых структурах.Расследование касается хищения 170 миллионов рублей.При этом собеседник агентства подчеркнул, что в отношении самого Бориса Трофимова никаких обысков и выемок не производилось: "Для этого нет оснований".Александр Трофимов является директором консультативно-диагностического центра "Добрый доктор". На минувшей неделе его и еще двух руководителей учреждения задержали по обвинению в хищении 170 миллионов рублей.Как считает краевое управление СК РФ, руководители клиники похищали деньги пять лет кряду, предоставляя в местный фонд социального страхования подложные счета на медицинскую помощь, якобы оказанную по ОМС.Всех троих обвиняемых поместили под стражу. На их имущество, деньги и счета наложен арест.
https://radiosputnik.ria.ru/20201123/proisshestviya-1585842172.html
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следственный комитет россии (ск рф), алтайский край, происшествия

Источник: сотрудники ФСБ пришли к главе алтайского Пенсионного фонда

13:44 23.11.2020 (обновлено: 13:48 23.11.2020)
 
© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / ФСБ РФ
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 23 ноя - РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Алтайскому краю пришли "в гости" к главе регионального отделения Пенсионного фонда Борису Трофимову в связи с уголовным делом, в котором фигурирует его сын, рассказал РИА Новости в понедельник источник в силовых структурах.
Расследование касается хищения 170 миллионов рублей.
"Оперативно-розыскные мероприятия проведены на прошлой неделе в рамках уголовного дела в отношении руководства клиники "Добрый доктор", одним из фигурантов которого является Трофимов-младший. Он скрывался от следствия, поэтому сотрудники УФСБ по Алтайскому краю приходили в Пенсионный фонд к его отцу", - заявил источник.
При этом собеседник агентства подчеркнул, что в отношении самого Бориса Трофимова никаких обысков и выемок не производилось: "Для этого нет оснований".
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Как считает краевое управление СК РФ, руководители клиники похищали деньги пять лет кряду, предоставляя в местный фонд социального страхования подложные счета на медицинскую помощь, якобы оказанную по ОМС.
Всех троих обвиняемых поместили под стражу. На их имущество, деньги и счета наложен арест.
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Следственный комитет России (СК РФ)Алтайский крайПроисшествия
 
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