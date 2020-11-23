https://ria.ru/20201123/fond-1585900481.html

Источник: сотрудники ФСБ пришли к главе алтайского Пенсионного фонда

Источник: сотрудники ФСБ пришли к главе алтайского Пенсионного фонда

Сотрудники УФСБ по Алтайскому краю пришли "в гости" к главе регионального отделения Пенсионного фонда Борису Трофимову в связи с уголовным делом, в котором... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T13:44

2020-11-23T13:44

2020-11-23T13:48

следственный комитет россии (ск рф)

алтайский край

происшествия

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БАРНАУЛ, 23 ноя - РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Алтайскому краю пришли "в гости" к главе регионального отделения Пенсионного фонда Борису Трофимову в связи с уголовным делом, в котором фигурирует его сын, рассказал РИА Новости в понедельник источник в силовых структурах.Расследование касается хищения 170 миллионов рублей.При этом собеседник агентства подчеркнул, что в отношении самого Бориса Трофимова никаких обысков и выемок не производилось: "Для этого нет оснований".Александр Трофимов является директором консультативно-диагностического центра "Добрый доктор". На минувшей неделе его и еще двух руководителей учреждения задержали по обвинению в хищении 170 миллионов рублей.Как считает краевое управление СК РФ, руководители клиники похищали деньги пять лет кряду, предоставляя в местный фонд социального страхования подложные счета на медицинскую помощь, якобы оказанную по ОМС.Всех троих обвиняемых поместили под стражу. На их имущество, деньги и счета наложен арест.

https://radiosputnik.ria.ru/20201123/proisshestviya-1585842172.html

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алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), алтайский край, происшествия