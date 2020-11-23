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Первые добровольцы старше 60 лет получили дозу вакцины "ЭпиВакКорона"
Первые добровольцы старше 60 лет получили дозу вакцины "ЭпиВакКорона"
Первые пять добровольцев старше 60 лет получили первую дозу вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" в рамках пострегистрационных исследований, сообщили РИА... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T14:51
2020-11-23T14:51
2020-11-23T14:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Первые пять добровольцев старше 60 лет получили первую дозу вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" в рамках пострегистрационных исследований, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Ранее сообщалось, что 13 октября в России была зарегистрирована вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор". Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество