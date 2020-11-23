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Первые добровольцы старше 60 лет получили дозу вакцины "ЭпиВакКорона"
Первые добровольцы старше 60 лет получили дозу вакцины "ЭпиВакКорона"
Первые пять добровольцев старше 60 лет получили первую дозу вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" в рамках пострегистрационных исследований, сообщили РИА... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T14:51
2020-11-23T14:59
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здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Первые пять добровольцев старше 60 лет получили первую дозу вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" в рамках пострегистрационных исследований, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Ранее сообщалось, что 13 октября в России была зарегистрирована вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор". Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Первые добровольцы старше 60 лет получили дозу вакцины "ЭпиВакКорона"

14:51 23.11.2020 (обновлено: 14:59 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевМедицинская сестра держит в руках вакцину "Гам-Ковид-Вак" в процедурном кабинете поликлиники Москвы
Медицинская сестра держит в руках вакцину Гам-Ковид-Вак в процедурном кабинете поликлиники Москвы - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Первые пять добровольцев старше 60 лет получили первую дозу вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" в рамках пострегистрационных исследований, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"21 ноября 2020 года первую дозу вакцины "ЭпиВакКорона" получили первые пять добровольцев из числа участников пострегистрационного клинического исследования в группе из 150 лиц старше 60 лет",- говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 13 октября в России была зарегистрирована вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор". Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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