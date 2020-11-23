https://ria.ru/20201123/epivakkorona--1585913978.html

Первые добровольцы старше 60 лет получили дозу вакцины "ЭпиВакКорона"

Первые добровольцы старше 60 лет получили дозу вакцины "ЭпиВакКорона"

Первые пять добровольцев старше 60 лет получили первую дозу вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" в рамках пострегистрационных исследований, сообщили РИА... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T14:51

2020-11-23T14:51

2020-11-23T14:59

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Первые пять добровольцев старше 60 лет получили первую дозу вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" в рамках пострегистрационных исследований, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Ранее сообщалось, что 13 октября в России была зарегистрирована вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор". Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество