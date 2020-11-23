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https://ria.ru/20201123/elektrozapravka-1585814194.html
На Сахалине можно зарядить электрокар во время киносеанса
На Сахалине можно зарядить электрокар во время киносеанса
Новая станция для зарядки электрокаров появилась в Южно-Сахалинске на парковке киноконцертного зала "Октябрь". Во время киносеанса посетители смогут зарядить... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T08:00
2020-11-23T08:00
хорошие новости
хорошие новости
валерий лимаренко
сахалин
южно-сахалинск
сахалинская область
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Новая станция для зарядки электрокаров появилась в Южно-Сахалинске на парковке киноконцертного зала "Октябрь". Во время киносеанса посетители смогут зарядить автомобиль в быстром режиме до 80 процентов всего за полчаса. На стандартную стопроцентную зарядку потребуется чуть больше времени – три часа.Местные владельцы экологичных авто поддерживают начатую в феврале 2020 года работу по установке зарядных станций, так как, по их мнению, использование электрокаров позволяет существенно снижать объемы вредных выбросов в атмосферу. Кроме того, экотранспорт обходится значительно дешевле бензинового – в среднем в два-три раза. А одного заряда, по словам автолюбителей, хватает примерно на неделю.Также, как отмечает пресс-служба губернатора и правительства Сахалинской области, владельцам электрокаров в регионе предоставляется скидка по транспортному налогу – 50 процентов от стандартного тарифа.Сейчас на парковке у кинотеатра установлено две зарядные станции, и, по словам областного министра энергетики Германа Тютюкова, до конца года здесь появятся еще пять электрозаправок. Чтобы воспользоваться новой станцией, необходимо установить специальное приложение на мобильный телефон и в течение первого месяца зарядкой можно пользоваться бесплатно.Всего до конца года на острове будут работать 15 электрических комплексов. А в 2021 году их количество должно вырасти до 100. Заправки будут размещать вблизи пляжей, рядом с крупными торговыми центрами, кинотеатрами и общественными пространствами.Установка электрозаправок проходит в рамках областной программы "Чистые острова" – в регионе создается инфраструктура для зарядки электрокаров и заправки автомобилей экологически чистым топливом, а также ликвидируются незаконные свалки.
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южно-сахалинск
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хорошие новости, валерий лимаренко, сахалин, южно-сахалинск, сахалинская область

На Сахалине можно зарядить электрокар во время киносеанса

08:00 23.11.2020
 
© Пресс-служба губернатора и правительства Сахалинской областиВ Южно-Сахалинске на парковке кинотеатра открыли зарядную станцию для электрокаров
В Южно-Сахалинске на парковке кинотеатра открыли зарядную станцию для электрокаров - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Пресс-служба губернатора и правительства Сахалинской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Новая станция для зарядки электрокаров появилась в Южно-Сахалинске на парковке киноконцертного зала "Октябрь". Во время киносеанса посетители смогут зарядить автомобиль в быстром режиме до 80 процентов всего за полчаса. На стандартную стопроцентную зарядку потребуется чуть больше времени – три часа.
Местные владельцы экологичных авто поддерживают начатую в феврале 2020 года работу по установке зарядных станций, так как, по их мнению, использование электрокаров позволяет существенно снижать объемы вредных выбросов в атмосферу. Кроме того, экотранспорт обходится значительно дешевле бензинового – в среднем в два-три раза. А одного заряда, по словам автолюбителей, хватает примерно на неделю.
© Пресс-служба губернатора и правительства Сахалинской области На парковке киноконцертного зала "Октябрь" Южно-Сахалинска установлено две электрозаправки
 На парковке киноконцертного зала Октябрь Южно-Сахалинска установлено две электрозаправки
1 из 2
На парковке киноконцертного зала "Октябрь" Южно-Сахалинска установлено две электрозаправки
© Пресс-служба губернатора и правительства Сахалинской области
© Пресс-служба губернатора и правительства Сахалинской области В быстром режиме заправочной станции электрокар можно зарядить до 80 процентов всего за полчаса
 В быстром режиме заправочной станции электрокар можно зарядить до 80 процентов всего за полчаса
2 из 2
В быстром режиме заправочной станции электрокар можно зарядить до 80 процентов всего за полчаса
© Пресс-служба губернатора и правительства Сахалинской области
1 из 2
На парковке киноконцертного зала "Октябрь" Южно-Сахалинска установлено две электрозаправки
© Пресс-служба губернатора и правительства Сахалинской области
2 из 2
В быстром режиме заправочной станции электрокар можно зарядить до 80 процентов всего за полчаса
© Пресс-служба губернатора и правительства Сахалинской области
Также, как отмечает пресс-служба губернатора и правительства Сахалинской области, владельцам электрокаров в регионе предоставляется скидка по транспортному налогу – 50 процентов от стандартного тарифа.

"Все мы помним, как быстро ворвались в нашу жизнь мобильные телефоны. Эта была волна, которая молниеносно накрыла всех. То же самое произойдет и с электрическим транспортом, потому что все хотят дышать чистым воздухом. Наша задача – соответствовать современным экологическим трендам", – цитирует главу региона Валерия Лимаренко пресс-служба.

Сейчас на парковке у кинотеатра установлено две зарядные станции, и, по словам областного министра энергетики Германа Тютюкова, до конца года здесь появятся еще пять электрозаправок. Чтобы воспользоваться новой станцией, необходимо установить специальное приложение на мобильный телефон и в течение первого месяца зарядкой можно пользоваться бесплатно.
Всего до конца года на острове будут работать 15 электрических комплексов. А в 2021 году их количество должно вырасти до 100. Заправки будут размещать вблизи пляжей, рядом с крупными торговыми центрами, кинотеатрами и общественными пространствами.
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Установка электрозаправок проходит в рамках областной программы "Чистые острова" – в регионе создается инфраструктура для зарядки электрокаров и заправки автомобилей экологически чистым топливом, а также ликвидируются незаконные свалки.
 
Хорошие новостиХорошие новостиВалерий ЛимаренкоСахалинЮжно-СахалинскСахалинская область
 
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