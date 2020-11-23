В Приморье из Хабаровского края отправили мобильные электростанции
04:55 23.11.2020 (обновлено: 04:56 23.11.2020)
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанкМост на остров Русский во Владивостоке перекрыт из-за опасности падения льда
ХАБАРОВСК, 23 ноя - РИА Новости. Три передвижные электростанции отправили в Приморский край из Хабаровска, сообщает в понедельник правительство Хабаровского края.
Решение об оказании помощи соседнему Приморскому краю накануне принял глава Хабаровского края Михаил Дегтярев. Дизель-генераторы мощностью 100, 120 и 200 кВт были выделены из резервного фонда правительства Хабаровского края. Уже сегодня электростанции доставят во Владивосток и направят в те районы, где после циклона еще не восстановлено энергоснабжение.
"Соседям надо помогать! Отправили накануне во Владивосток три передвижные электростанции. Там до сих пор часть людей лишены света, тепла и воды", - написал в своем Telegram-канале Дегтярев.
В Приморском крае введен региональный режим ЧС. В ночь на 19 ноября циклон с ледяным дождем и сильным ветром вызвал отключение электричества, водоснабжения и отопления. В общей сложности пострадало более 180 тысяч человек в 73 населенных пунктах. Было перекрыто движение по мосту на остров Русский. Без отопления осталось больше 600 домов. Только во Владивостоке зафиксировали 205 повреждений на электросетях, повреждено порядка 200 опор ЛЭП, которые обеспечивают освещение на улицах, повалено свыше 4,5 тысяч деревьев.