https://ria.ru/20201123/elektrostantsii-1585836370.html

В Приморье из Хабаровского края отправили мобильные электростанции

В Приморье из Хабаровского края отправили мобильные электростанции

Три передвижные электростанции отправили в Приморский край из Хабаровска, сообщает в понедельник правительство Хабаровского края. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T04:55

2020-11-23T04:55

2020-11-23T04:56

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русский (остров)

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владивосток

хабаровский край

приморский край

происшествия

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ХАБАРОВСК, 23 ноя - РИА Новости. Три передвижные электростанции отправили в Приморский край из Хабаровска, сообщает в понедельник правительство Хабаровского края.Решение об оказании помощи соседнему Приморскому краю накануне принял глава Хабаровского края Михаил Дегтярев. Дизель-генераторы мощностью 100, 120 и 200 кВт были выделены из резервного фонда правительства Хабаровского края. Уже сегодня электростанции доставят во Владивосток и направят в те районы, где после циклона еще не восстановлено энергоснабжение.В Приморском крае введен региональный режим ЧС. В ночь на 19 ноября циклон с ледяным дождем и сильным ветром вызвал отключение электричества, водоснабжения и отопления. В общей сложности пострадало более 180 тысяч человек в 73 населенных пунктах. Было перекрыто движение по мосту на остров Русский. Без отопления осталось больше 600 домов. Только во Владивостоке зафиксировали 205 повреждений на электросетях, повреждено порядка 200 опор ЛЭП, которые обеспечивают освещение на улицах, повалено свыше 4,5 тысяч деревьев.

https://ria.ru/20201123/russkiy-1585835372.html

россия

русский (остров)

хабаровск

владивосток

хабаровский край

приморский край

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россия, михаил дегтярев, русский (остров), хабаровск, владивосток, хабаровский край, приморский край, происшествия