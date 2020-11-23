Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201123/elektrosnabzhenie-1585836496.html
В пригороде Владивостока и ряде сел восстановили электроснабжение
В пригороде Владивостока и ряде сел восстановили электроснабжение
Энергетики восстановили электроснабжение в пригороде Владивостока в районе бухты Лазурной и в ряде населенных пунктов шести районов Приморья, обесточенных из-за РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T04:58
2020-11-23T04:58
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
прохладный
владивосток
приморский край
большой камень
дальневосточная распределительная сетевая компания
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585800658_0:228:3072:1956_1400x0_80_0_0_725e195bfb43abd2ea8b5e0d3a69f225.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя – РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение в пригороде Владивостока в районе бухты Лазурной и в ряде населенных пунктов шести районов Приморья, обесточенных из-за снежного циклона, сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания.За минувшие сутки электроснабжение удалось полностью или частично восстановить в Прохладном, Ключевом, Дубовском, Дмитриевке, Монастырище, Большом Камне, Новосысоевке. По данным компании, десятки километров линий в регионе покрыты ледяной коркой, на многих участках оборваны провода, повалены опоры.Во Владивостоке продолжаются ремонтные работы на линии от подстанции "Промузел". Сегодня начнется ремонт ЛЭП, обеспечивающей электроэнергией район Чуркин.По информации Минэнерго РФ, на 00.00 23 ноября (17.00 мск 22 ноября) без электроснабжения остается часть потребителей в 39 населенных пунктах края, около 81 тысячи человек. Без теплоснабжения остается около 49 700 человек.В Приморье, где на прошлой неделе прошёл снежный циклона, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. Сейчас осадки везде прекратились. Электроснабжение Владивостока восстановили в некоторых районах.
https://ria.ru/20201123/resursy-1585832471.html
россия
прохладный
владивосток
приморский край
большой камень
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585800658_114:0:2845:2048_1400x0_80_0_0_ee1cfd125f32bc7c7f22b6e256dbf8de.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), прохладный, владивосток, приморский край, большой камень, дальневосточная распределительная сетевая компания, происшествия

В пригороде Владивостока и ряде сел восстановили электроснабжение

04:58 23.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанкОбледеневшая ЛЭП во Владивостоке. Власти Приморья ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за снежного циклона
Обледеневшая ЛЭП во Владивостоке. Власти Приморья ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за снежного циклона - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя – РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение в пригороде Владивостока в районе бухты Лазурной и в ряде населенных пунктов шести районов Приморья, обесточенных из-за снежного циклона, сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания.
"За минувшие сутки энергетики ДРСК восстановили электроснабжение в пригороде Владивостока в районе бухты Лазурная, а также в ряде населенных пунктов Надеждинского, Черниговского, Шкотовского, Михайловского, Спасского и Яковлевского районов", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки электроснабжение удалось полностью или частично восстановить в Прохладном, Ключевом, Дубовском, Дмитриевке, Монастырище, Большом Камне, Новосысоевке. По данным компании, десятки километров линий в регионе покрыты ледяной коркой, на многих участках оборваны провода, повалены опоры.
Во Владивостоке продолжаются ремонтные работы на линии от подстанции "Промузел". Сегодня начнется ремонт ЛЭП, обеспечивающей электроэнергией район Чуркин.
По информации Минэнерго РФ, на 00.00 23 ноября (17.00 мск 22 ноября) без электроснабжения остается часть потребителей в 39 населенных пунктах края, около 81 тысячи человек. Без теплоснабжения остается около 49 700 человек.
В Приморье, где на прошлой неделе прошёл снежный циклона, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. Сейчас осадки везде прекратились. Электроснабжение Владивостока восстановили в некоторых районах.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
02:04
Мишустин поручил оказать поддержку пострадавшему от циклона Приморью
 
РоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ПрохладныйВладивостокПриморский крайБольшой КаменьДальневосточная распределительная сетевая компанияПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:33В России провели более 72,9 миллиона тестов на коронавирус
09:30Полиция пресекла массовую драку центре Петербурга
09:19В Якутии выявили вспышку COVID-19 в психоневрологическом интернате
09:19Эксперт: пандемия сыграла ключевую роль в поражении Трампа на выборах
09:17Россияне назвали самую непрестижную работу
09:13В США неизвестный совершил нападение в церкви, два человека погибли
09:09Росприроднадзор оценил вред, нанесенный предприятиями природе в 2020 году
09:05Эксперты выяснили, какие покупки россияне откладывают на "черную пятницу"
09:04В Москве 5064 пациента вылечились от коронавируса за сутки
09:00Найден способ победить одно из самых массовых заболеваний полости рта
08:53Умер экс-глава Хакасии Виктор Зимин
08:49В Саратовской области арестовали обвиняемого в убийстве мальчика
08:38СК начал проверку после падения девочки с четвертого этажа в Томске
08:29Девочка, спасенная из ушедшей под лед машины в Югре, пошла на поправку
08:26Власти Колымы объяснили высокие зарплаты жителей
08:16Два борта МЧС доставят в Приморье дизель-генераторы
08:10Приложение "Помощник ОСАГО" для оформления ДТП заработало по всей России
08:07Москвичей предупредили о мокром снеге в понедельник
08:03СМИ узнали, кого Байден назначит постпредом США в ООН
07:49Мост на остров Русский будет закрыт еще два дня
Лента новостейМолния