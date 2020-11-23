В пригороде Владивостока и ряде сел восстановили электроснабжение
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанкОбледеневшая ЛЭП во Владивостоке. Власти Приморья ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за снежного циклона
ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя – РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение в пригороде Владивостока в районе бухты Лазурной и в ряде населенных пунктов шести районов Приморья, обесточенных из-за снежного циклона, сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания.
"За минувшие сутки энергетики ДРСК восстановили электроснабжение в пригороде Владивостока в районе бухты Лазурная, а также в ряде населенных пунктов Надеждинского, Черниговского, Шкотовского, Михайловского, Спасского и Яковлевского районов", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки электроснабжение удалось полностью или частично восстановить в Прохладном, Ключевом, Дубовском, Дмитриевке, Монастырище, Большом Камне, Новосысоевке. По данным компании, десятки километров линий в регионе покрыты ледяной коркой, на многих участках оборваны провода, повалены опоры.
Во Владивостоке продолжаются ремонтные работы на линии от подстанции "Промузел". Сегодня начнется ремонт ЛЭП, обеспечивающей электроэнергией район Чуркин.
По информации Минэнерго РФ, на 00.00 23 ноября (17.00 мск 22 ноября) без электроснабжения остается часть потребителей в 39 населенных пунктах края, около 81 тысячи человек. Без теплоснабжения остается около 49 700 человек.
В Приморье, где на прошлой неделе прошёл снежный циклона, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. Сейчас осадки везде прекратились. Электроснабжение Владивостока восстановили в некоторых районах.