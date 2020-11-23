https://ria.ru/20201123/elektrosnabzhenie-1585836496.html

В пригороде Владивостока и ряде сел восстановили электроснабжение

В пригороде Владивостока и ряде сел восстановили электроснабжение

Энергетики восстановили электроснабжение в пригороде Владивостока в районе бухты Лазурной и в ряде населенных пунктов шести районов Приморья, обесточенных из-за РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T04:58

2020-11-23T04:58

2020-11-23T04:58

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

прохладный

владивосток

приморский край

большой камень

дальневосточная распределительная сетевая компания

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585800658_0:228:3072:1956_1400x0_80_0_0_725e195bfb43abd2ea8b5e0d3a69f225.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя – РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение в пригороде Владивостока в районе бухты Лазурной и в ряде населенных пунктов шести районов Приморья, обесточенных из-за снежного циклона, сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания.За минувшие сутки электроснабжение удалось полностью или частично восстановить в Прохладном, Ключевом, Дубовском, Дмитриевке, Монастырище, Большом Камне, Новосысоевке. По данным компании, десятки километров линий в регионе покрыты ледяной коркой, на многих участках оборваны провода, повалены опоры.Во Владивостоке продолжаются ремонтные работы на линии от подстанции "Промузел". Сегодня начнется ремонт ЛЭП, обеспечивающей электроэнергией район Чуркин.По информации Минэнерго РФ, на 00.00 23 ноября (17.00 мск 22 ноября) без электроснабжения остается часть потребителей в 39 населенных пунктах края, около 81 тысячи человек. Без теплоснабжения остается около 49 700 человек.В Приморье, где на прошлой неделе прошёл снежный циклона, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. Сейчас осадки везде прекратились. Электроснабжение Владивостока восстановили в некоторых районах.

https://ria.ru/20201123/resursy-1585832471.html

россия

прохладный

владивосток

приморский край

большой камень

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), прохладный, владивосток, приморский край, большой камень, дальневосточная распределительная сетевая компания, происшествия