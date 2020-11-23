https://ria.ru/20201123/elektromobil-1585950966.html
Испытания первого серийного электромобиля в России завершат в декабре
Испытания первого серийного электромобиля в России завершат в декабре
Испытания опытного образца первого в России серийного электромобиля планируется завершить в начале декабря, сообщает Санкт-Петербургский политехнический... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T17:17
2020-11-23T17:17
2020-11-23T17:17
авто
санкт-петербургский политехнический университет
технологии
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Испытания опытного образца первого в России серийного электромобиля планируется завершить в начале декабря, сообщает Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ), в чьем центре компетенций спроектирован электромобиль."Первый электромобиль, который готов для массового серийного производства и может быть доступен обычному покупателю уже в 2021 году, спроектировали в Центре компетенций НТИ СПбПУ "Новые производственные технологии". Все испытания опытного образца будут завершены в начале декабря", - говорится в сообщении.Электромобиль "Кама-1" – это компактный городской смарт-кроссовер эконом-класса, способный проезжать более 250 километров без подзарядки, разгоняться до 150 километров в час и выдерживать мороз до -50 градусов. Предполагается, что цена электромобиля составит около 1 миллиона рублей при планируемом объеме продаж порядка 20 тысяч машин в год."Мы разработали полноценный легковой автомобиль, компактный кроссовер длиной 3,4 метра, шириной 1,7 метра. В машине предусмотрены четыре места для пассажиров и багажный отсек", – отметил заместитель руководителя Центра компетенций НТИ СПбПУ, главный конструктор инжинирингового центра CompMechLab СПбПУ Олег Клявин.По его словам, электромобиль, где преобладают комплектующие отечественного производства, ориентирован на массовый рынок – от индивидуальных потребителей до каршеринговых сервисов и служб доставки.Передача предсерийного образца "Кама-1" ПАО "Камаз", которое является индустриальным партнером проекта, должна пройти в рамках форума "Вузпромэкспо-2020" 10-11 декабря в Москве.
https://radiosputnik.ria.ru/20201116/elektrokar-1584893825.html
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авто, санкт-петербургский политехнический университет, технологии, экономика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя – РИА Новости
. Испытания опытного образца первого в России
серийного электромобиля планируется завершить в начале декабря, сообщает Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ), в чьем центре компетенций спроектирован электромобиль.
"Первый электромобиль, который готов для массового серийного производства и может быть доступен обычному покупателю уже в 2021 году, спроектировали в Центре компетенций НТИ СПбПУ
"Новые производственные технологии". Все испытания опытного образца будут завершены в начале декабря", - говорится в сообщении.
Электромобиль "Кама-1" – это компактный городской смарт-кроссовер эконом-класса, способный проезжать более 250 километров без подзарядки, разгоняться до 150 километров в час и выдерживать мороз до -50 градусов. Предполагается, что цена электромобиля составит около 1 миллиона рублей при планируемом объеме продаж порядка 20 тысяч машин в год.
"Мы разработали полноценный легковой автомобиль, компактный кроссовер длиной 3,4 метра, шириной 1,7 метра. В машине предусмотрены четыре места для пассажиров и багажный отсек", – отметил заместитель руководителя Центра компетенций НТИ СПбПУ, главный конструктор инжинирингового центра CompMechLab СПбПУ Олег Клявин.
По его словам, электромобиль, где преобладают комплектующие отечественного производства, ориентирован на массовый рынок – от индивидуальных потребителей до каршеринговых сервисов и служб доставки.
Передача предсерийного образца "Кама-1" ПАО "Камаз", которое является индустриальным партнером проекта, должна пройти в рамках форума "Вузпромэкспо-2020" 10-11 декабря в Москве.