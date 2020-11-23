https://ria.ru/20201123/ekstremizm-1585971448.html

Российская еврейская община поможет Европе бороться с экстремизмом

Российская еврейская община поможет Европе бороться с экстремизмом

Созданный по инициативе российской еврейской общины Институт свободы вероисповедания и безопасности в Европе (IFFSE/ИСВБЕ) поможет европейцам в борьбе с... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T18:46

2020-11-23T18:46

2020-11-23T18:47

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Созданный по инициативе российской еврейской общины Институт свободы вероисповедания и безопасности в Европе (IFFSE/ИСВБЕ) поможет европейцам в борьбе с религиозным экстремизмом, заявил РИА Новости президент Совета раввинов Европы главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт.Так он прокомментировал первую конференцию, прошедшую на базе института. В ней приняли участие бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс, федеральный министр по делам интеграции (Австрия) Сюзанне Рааб, премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия (Германия) Армин Лашет, а также научный сотрудник Института стратегического диалога (ISD) исследователь экстремизма Джулия Эбнер."Сейчас, когда мир переживает сложные времена, даже такие страшные события, как террористические акты, унесшие жизни, тонут в информационной повестке. Но это не значит, что они закончились. Поэтому мы инициировали создание ИСВБЕ, и, надеюсь, наши встречи - будь то онлайн или офлайн-формат - помогут европейским институтам в предупреждении и в борьбе с радикализацией и религиозным экстремизмом", - сказал Гольдшмидт.Во время конференции он напомнил, что пять лет назад Совет раввинов Европы направил лидерам 27 европейских государств письма с предложениями по противодействию религиозному экстремизму, однако тогда прислушались "лишь несколько стран"."После терактов (во Франции – ред.), когда людям отрубали головы из-за того, что они говорили, и того, во что они верят, Европа должна всерьез отнестись вопросу религиозного экстремизма. Поэтому мы создали новую организацию - Институт свободы веры и безопасности в Европе", - рассказал глава Совета раввинов Европы.Среди мер борьбы с религиозным экстремизмом, раввин отметил необходимость подготовки религиозных лидеров, в том числе мусульманских, в Европе или в европейских учреждениях, "в отношении которых можно быть уверенным, что там не преподают экстремизм"."Финансовые источники религиозных общин должны быть прозрачны, чтобы деньги не приходили из религиозных организаций, финансирующих террор. Нужна организация, которая следит за тем, чтобы религиозная жизнь не использовалась как питательная среда для терроризма", - сказал Гольдшмидт.Институт свободы вероисповедания и безопасности в Европе – это "междисциплинарный аналитический центр", который "собирает ведущих мыслителей и политиков Европы для обсуждения способов борьбы с экстремизмом и терроризмом на европейском континенте", отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201029/terakty-1582106349.html

https://ria.ru/20170208/1487377206.html

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религия, совет раввинов европы, пинхас гольдшмидт, новости - религия и мировоззрение, мануэль вальс, москва, европа, в мире