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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201123/eksport-1585942383.html
Подмосковные компании развивают экспорт через электронные площадки
Подмосковные компании развивают экспорт через электронные площадки
С начала 2020 года 13 предприятий Московской области вышли на международные электронные торговые площадки при содействии регионального Фонда поддержки... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T17:10
2020-11-23T17:10
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. С начала 2020 года 13 предприятий Московской области вышли на международные электронные торговые площадки при содействии регионального Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности, сообщает региональное министерство инвестиций, промышленности и науки."Сегодня большинство из них уже нашли новых партнеров за рубежом. Все расходы, связанные с регистрацией, размещением информации, а также продвижением продукции на международных электронных площадках Фонд ВЭД берет на себя. Также Фонд помогает сертифицировать продукцию в соответствии с требованиями иностранных государств, оказывает содействие в составлении и заключении экспортных контрактов", - сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.В частности, подмосковная компания "Союзснаб- экспорт", специализирующаяся на производстве пищевых ингредиентов, за два с половиной месяца заключила 6 крупных экспортных контрактов через международную электронную торговую площадку Alibaba.На сегодняшний день общий объем заключенных предприятием экспортных контрактов через электронные торговые площадки превышает 20 миллионов долларов. География поставок включает страны Средней Азии и АТР. Один из последних контрактов на 600 миллионов долларов был заключен с контрагентами из Узбекистана, отмечается в сообщении.
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московская область (подмосковье), экономика

Подмосковные компании развивают экспорт через электронные площадки

17:10 23.11.2020
 
© РИА Новости / Максим БогодвидРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. С начала 2020 года 13 предприятий Московской области вышли на международные электронные торговые площадки при содействии регионального Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности, сообщает региональное министерство инвестиций, промышленности и науки.
"Сегодня большинство из них уже нашли новых партнеров за рубежом. Все расходы, связанные с регистрацией, размещением информации, а также продвижением продукции на международных электронных площадках Фонд ВЭД берет на себя. Также Фонд помогает сертифицировать продукцию в соответствии с требованиями иностранных государств, оказывает содействие в составлении и заключении экспортных контрактов", - сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
В частности, подмосковная компания "Союзснаб- экспорт", специализирующаяся на производстве пищевых ингредиентов, за два с половиной месяца заключила 6 крупных экспортных контрактов через международную электронную торговую площадку Alibaba.
На сегодняшний день общий объем заключенных предприятием экспортных контрактов через электронные торговые площадки превышает 20 миллионов долларов. География поставок включает страны Средней Азии и АТР. Один из последних контрактов на 600 миллионов долларов был заключен с контрагентами из Узбекистана, отмечается в сообщении.
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