Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201123/egipet-1585915461.html
В Шарм-эш-Шейхе построят большой отель у кораллового рифа
В Шарм-эш-Шейхе построят большой отель у кораллового рифа
В Египте возвращаются к строительству больших отельных комплексов, один из таких объектов появится в Шарм-эль-Шейхе, "фишкой" станет коралловый риф, сообщает... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T16:08
2020-11-23T16:08
куда можно лететь
отдых на море
курорт
туризм
туризм
отели
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
шарм-эш-шейх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/05/1576810896_0:317:3078:2048_1400x0_80_0_0_28c6775f15502ac826fa046a2d13337d.jpg
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Египте возвращаются к строительству больших отельных комплексов, один из таких объектов появится в Шарм-эль-Шейхе, "фишкой" станет коралловый риф, сообщает АТОР. Согласно планам инвесторов, на территории 800 тысяч квадратных метров будут построены гостиницы категорий от трех до пяти звезд, бассейны, рестораны, магазины. Протяженность пляжной береговой линии комплекса составит 750 метров Он будет располагаться рядом с рифом Рас Гамила (Ras Ghamila), который называют одним из лучших в Шарм-Эль-Шейхе. Там встречаются мурены, крылатки, скаты, морских групперы, черепахи и барракуды, заглядывают белоперые рифовые и китовые акулы.Сейчас добраться из России на курорты Египта на Красном море можно только через Каир (туда летают регулярные рейсы из Москвы) – с наземным или авиатрансфером. А также в Хургаду и Шарм-эль-Шейх с пересадкой в Стамбуле или Минске. Туры в Египет сейчас формируются только с наземным трансфером из Каира.
https://ria.ru/20200903/egipet-1576680416.html
шарм-эш-шейх
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/05/1576810896_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_b643e776fd45debc2481bdf9042361ab.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
куда можно лететь, отдых на море, курорт, туризм, отели, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, шарм-эш-шейх, египет, отдых

В Шарм-эш-Шейхе построят большой отель у кораллового рифа

16:08 23.11.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНа территории одного из отелей Шарм-эш-Шейха
На территории одного из отелей Шарм-эш-Шейха - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Египте возвращаются к строительству больших отельных комплексов, один из таких объектов появится в Шарм-эль-Шейхе, "фишкой" станет коралловый риф, сообщает АТОР.
Согласно планам инвесторов, на территории 800 тысяч квадратных метров будут построены гостиницы категорий от трех до пяти звезд, бассейны, рестораны, магазины. Протяженность пляжной береговой линии комплекса составит 750 метров
Он будет располагаться рядом с рифом Рас Гамила (Ras Ghamila), который называют одним из лучших в Шарм-Эль-Шейхе. Там встречаются мурены, крылатки, скаты, морских групперы, черепахи и барракуды, заглядывают белоперые рифовые и китовые акулы.
Сейчас добраться из России на курорты Египта на Красном море можно только через Каир (туда летают регулярные рейсы из Москвы) – с наземным или авиатрансфером. А также в Хургаду и Шарм-эль-Шейх с пересадкой в Стамбуле или Минске. Туры в Египет сейчас формируются только с наземным трансфером из Каира.
Международный аэропорт в Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 14:36Туризм
Эксперты сообщили, какие справки необходимы туристам для поездки в Египет
 
Туризмкуда можно лететьотдых на мореКурортТуризмОтелиАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмШарм-эш-ШейхЕгипетОтдых
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:36Американский эсминец нарушил российскую границу
09:36На оборонном заводе в Стерлитамаке произошло ЧП
09:32Названо неожиданное негативное последствие отказа от мяса
09:31Индия испытала наземную версию ракеты "Брамос"
09:28В Госдуму внесли законопроект об обеспечении устойчивого Рунета
09:26Рогозин сообщил о бракованной детали в ракете "Союз" на космодроме Куру
09:24В Китае из-за коронавируса отменили несколько сотен авиарейсов
09:22Владелец ТЭЦ-3 в Норильске готов к мировой с Росприроднадзором
09:16"Лукойл" спрогнозировал худший сценарий цен на нефть
09:15Турбизнес Индии просит сообщить об открытии страны для зарубежных гостей
09:13В Бразилии произошли столкновения протестующих и полиции
09:10МВД утвердило изменения в водительские удостоверения и ПТС
09:03В Москве 5601 пациент вылечился от коронавируса за сутки
09:02В Норильске подготовят план восстановления среды в месте разлива топлива
08:59В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:59Forbes составил рейтинг лучших работодателей в России
08:47В Южной Корее усилили ограничения из-за третьей волны COVID-19
08:41Во Владивостоке организовали доставку продуктов ветеранам и инвалидам
08:37"Черную пятницу" в США переводят в онлайн-формат
08:33В Челябинске ночью сгорел автомобиль журналиста
Лента новостейМолния