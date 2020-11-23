https://ria.ru/20201123/egipet-1585915461.html

В Шарм-эш-Шейхе построят большой отель у кораллового рифа

В Шарм-эш-Шейхе построят большой отель у кораллового рифа

В Египте возвращаются к строительству больших отельных комплексов, один из таких объектов появится в Шарм-эль-Шейхе, "фишкой" станет коралловый риф, сообщает... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T16:08

2020-11-23T16:08

2020-11-23T16:08

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Египте возвращаются к строительству больших отельных комплексов, один из таких объектов появится в Шарм-эль-Шейхе, "фишкой" станет коралловый риф, сообщает АТОР. Согласно планам инвесторов, на территории 800 тысяч квадратных метров будут построены гостиницы категорий от трех до пяти звезд, бассейны, рестораны, магазины. Протяженность пляжной береговой линии комплекса составит 750 метров Он будет располагаться рядом с рифом Рас Гамила (Ras Ghamila), который называют одним из лучших в Шарм-Эль-Шейхе. Там встречаются мурены, крылатки, скаты, морских групперы, черепахи и барракуды, заглядывают белоперые рифовые и китовые акулы.Сейчас добраться из России на курорты Египта на Красном море можно только через Каир (туда летают регулярные рейсы из Москвы) – с наземным или авиатрансфером. А также в Хургаду и Шарм-эль-Шейх с пересадкой в Стамбуле или Минске. Туры в Египет сейчас формируются только с наземным трансфером из Каира.

https://ria.ru/20200903/egipet-1576680416.html

шарм-эш-шейх

египет

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