https://ria.ru/20201123/draka-1585984947.html
ФСИН начала проверку после драки в "Матросской тишине"
ФСИН начала проверку после драки в "Матросской тишине"
ГУФСИН по Москве начала проверку после нападения фигурантов на сотрудников СИЗО-1 при обыске, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T20:10
2020-11-23T20:10
2020-11-23T20:10
матросская тишина
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. ГУФСИН по Москве начала проверку после нападения фигурантов на сотрудников СИЗО-1 при обыске, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник.Сам инцидент произошёл 21 ноября, но сообщается об это только сейчас, отмечается в релизе."Двадцать первого ноября подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в одной из камер режимного корпуса СИЗО-1, совершили попытку нападения на сотрудников следственного изолятора, препятствуя проведению планового обыска". - говорится в сообщении.Указывается, что сотрудники учреждения предотвратили попытку нападения. Подозреваемые и обвиняемые, а также сотрудники были осмотрены медицинскими работниками, никто из них в медицинской помощи не нуждается.В настоящее время проводится проверка, материалы будут переданы в следственные органы.
https://ria.ru/20200819/1575990014.html
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матросская тишина, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, происшествия