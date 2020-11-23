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ФСИН начала проверку после драки в "Матросской тишине"
ФСИН начала проверку после драки в "Матросской тишине"
ГУФСИН по Москве начала проверку после нападения фигурантов на сотрудников СИЗО-1 при обыске, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T20:10
2020-11-23T20:10
матросская тишина
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. ГУФСИН по Москве начала проверку после нападения фигурантов на сотрудников СИЗО-1 при обыске, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник.Сам инцидент произошёл 21 ноября, но сообщается об это только сейчас, отмечается в релизе."Двадцать первого ноября подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в одной из камер режимного корпуса СИЗО-1, совершили попытку нападения на сотрудников следственного изолятора, препятствуя проведению планового обыска". - говорится в сообщении.Указывается, что сотрудники учреждения предотвратили попытку нападения. Подозреваемые и обвиняемые, а также сотрудники были осмотрены медицинскими работниками, никто из них в медицинской помощи не нуждается.В настоящее время проводится проверка, материалы будут переданы в следственные органы.
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матросская тишина, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, происшествия

ФСИН начала проверку после драки в "Матросской тишине"

20:10 23.11.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗдание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве
Здание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. ГУФСИН по Москве начала проверку после нападения фигурантов на сотрудников СИЗО-1 при обыске, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник.
Сам инцидент произошёл 21 ноября, но сообщается об это только сейчас, отмечается в релизе.
"Двадцать первого ноября подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в одной из камер режимного корпуса СИЗО-1, совершили попытку нападения на сотрудников следственного изолятора, препятствуя проведению планового обыска". - говорится в сообщении.
Указывается, что сотрудники учреждения предотвратили попытку нападения. Подозреваемые и обвиняемые, а также сотрудники были осмотрены медицинскими работниками, никто из них в медицинской помощи не нуждается.
В настоящее время проводится проверка, материалы будут переданы в следственные органы.
Здание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
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Матросская тишинаФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МоскваПроисшествия
 
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