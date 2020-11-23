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Московский омбудсмен проверяет сообщения о драке в "Матросской тишине"
Московский омбудсмен проверяет сообщения о драке в "Матросской тишине"
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что разбирается в инциденте, произошедшем в "Матросской тишине", где арестанты, по... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T18:31
2020-11-23T18:31
россия
татьяна потяева
матросская тишина
москва
происшествия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что разбирается в инциденте, произошедшем в "Матросской тишине", где арестанты, по сообщениям СМИ, напали на сотрудников следственного изолятора.Ранее РЕН ТВ сообщил, что в "Матросской тишине" арестанты подрались с сотрудниками СИЗО, трое пострадали. По данным телеканала, арестанты заблокировали проход в камере, после чего сотрудники вскрыли двери, и нарушители порядка напали на них.
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россия, татьяна потяева, матросская тишина, москва, происшествия

Московский омбудсмен проверяет сообщения о драке в "Матросской тишине"

18:31 23.11.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗдание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве
Здание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что разбирается в инциденте, произошедшем в "Матросской тишине", где арестанты, по сообщениям СМИ, напали на сотрудников следственного изолятора.
Ранее РЕН ТВ сообщил, что в "Матросской тишине" арестанты подрались с сотрудниками СИЗО, трое пострадали. По данным телеканала, арестанты заблокировали проход в камере, после чего сотрудники вскрыли двери, и нарушители порядка напали на них.
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"Мы про этот инцидент слышали, обязательно будем разбираться, мы уже в нем разбираемся. Встретиться с руководством УФСИН сейчас невозможно, так как действуют ограничения, и вход посторонним, в том числе и уполномоченным, запрещен. Надеемся завтра получить ответ по этой истории", - сообщила РИА Новости Потяева.

 
РоссияТатьяна ПотяеваМатросская тишинаМоскваПроисшествия
 
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