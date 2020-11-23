https://ria.ru/20201123/draka-1585967590.html
Московский омбудсмен проверяет сообщения о драке в "Матросской тишине"
Московский омбудсмен проверяет сообщения о драке в "Матросской тишине"
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что разбирается в инциденте, произошедшем в "Матросской тишине", где арестанты, по... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T18:31
2020-11-23T18:31
2020-11-23T18:31
россия
татьяна потяева
матросская тишина
москва
происшествия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что разбирается в инциденте, произошедшем в "Матросской тишине", где арестанты, по сообщениям СМИ, напали на сотрудников следственного изолятора.Ранее РЕН ТВ сообщил, что в "Матросской тишине" арестанты подрались с сотрудниками СИЗО, трое пострадали. По данным телеканала, арестанты заблокировали проход в камере, после чего сотрудники вскрыли двери, и нарушители порядка напали на них.
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россия, татьяна потяева, матросская тишина, москва, происшествия