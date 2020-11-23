https://ria.ru/20201123/draka-1585967590.html

Московский омбудсмен проверяет сообщения о драке в "Матросской тишине"

Московский омбудсмен проверяет сообщения о драке в "Матросской тишине"

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что разбирается в инциденте, произошедшем в "Матросской тишине", где арестанты, по... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T18:31

2020-11-23T18:31

2020-11-23T18:31

россия

татьяна потяева

матросская тишина

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/149878/07/1498780767_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_ca034e8af22dc762d1deb8efdddc8fdf.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что разбирается в инциденте, произошедшем в "Матросской тишине", где арестанты, по сообщениям СМИ, напали на сотрудников следственного изолятора.Ранее РЕН ТВ сообщил, что в "Матросской тишине" арестанты подрались с сотрудниками СИЗО, трое пострадали. По данным телеканала, арестанты заблокировали проход в камере, после чего сотрудники вскрыли двери, и нарушители порядка напали на них.

https://ria.ru/20200929/nakazanie-1577919387.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, татьяна потяева, матросская тишина, москва, происшествия