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Омская область
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Омских дорожников похвалили за исполнение нацпроекта БКАД
Омских дорожников похвалили за исполнение нацпроекта БКАД
Губернатор Омской области Александр Бурков похвалил минстрой региона и омских дорожников за реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T17:35
2020-11-23T17:35
омская область
александр бурков
омская область
общество
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ОМСК, 23 ноя - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков похвалил минстрой региона и омских дорожников за реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", рассказали в облправительстве в понедельник.Омская область получила в этом году дополнительно миллиард рублей за счёт перераспределения части финансирования с 2021 года. На форуме "Транспортная неделя-2020" стало известно, что регион в числе передовиков может рассчитывать на то, что потраченный миллиард рублей из бюджета дорожной программы на следующий год восполнят за то, что дороги в Омской области ремонтируют и строят с опережением графика, отмечают в пресс-службе облправительства."Оценка работы нашей дорожной отрасли федеральным правительством... положительная, поэтому хотел бы поблагодарить минстрой и управление дорожного хозяйства Омской области за тот результат, который мы имеем в уходящем 2020 году. Надеюсь, мы этот уровень и дальше будем держать, и наши дорожники как передовики получат свой заслуженный "Золотой каток", - цитируются в сообщении слова Буркова на аппаратном совещании.Символическая статуэтка в виде строительного катка вручается регионам за успехи по исполнению проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".Как отмечают в правительстве Омской области, три года назад у омских дорожников был неподъёмным годовой план работ. Из-за неисполнения обязательств деньги приходилось возвращать в федеральный бюджет, а регион лишался возможности использовать средства, чтобы улучшить качество дорог и поддержать строительную отрасль."С приходом к управлению Омской областью Александра Буркова изменились подходы, темпы и качество дорожных работ. Результаты оценило правительство РФ", - отмечают в правительстве региона.
https://ria.ru/20201123/omsk-1585939351.html
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РИА Новости
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александр бурков, омская область, общество

Омских дорожников похвалили за исполнение нацпроекта БКАД

17:35 23.11.2020
 
© Фото : пресс-служба правительства Омской областиРемонт дороги
Ремонт дороги - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
Читать ria.ru в
ОМСК, 23 ноя - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков похвалил минстрой региона и омских дорожников за реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", рассказали в облправительстве в понедельник.
Омская область получила в этом году дополнительно миллиард рублей за счёт перераспределения части финансирования с 2021 года. На форуме "Транспортная неделя-2020" стало известно, что регион в числе передовиков может рассчитывать на то, что потраченный миллиард рублей из бюджета дорожной программы на следующий год восполнят за то, что дороги в Омской области ремонтируют и строят с опережением графика, отмечают в пресс-службе облправительства.
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"Оценка работы нашей дорожной отрасли федеральным правительством... положительная, поэтому хотел бы поблагодарить минстрой и управление дорожного хозяйства Омской области за тот результат, который мы имеем в уходящем 2020 году. Надеюсь, мы этот уровень и дальше будем держать, и наши дорожники как передовики получат свой заслуженный "Золотой каток", - цитируются в сообщении слова Буркова на аппаратном совещании.
Символическая статуэтка в виде строительного катка вручается регионам за успехи по исполнению проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
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Как отмечают в правительстве Омской области, три года назад у омских дорожников был неподъёмным годовой план работ. Из-за неисполнения обязательств деньги приходилось возвращать в федеральный бюджет, а регион лишался возможности использовать средства, чтобы улучшить качество дорог и поддержать строительную отрасль.
"С приходом к управлению Омской областью Александра Буркова изменились подходы, темпы и качество дорожных работ. Результаты оценило правительство РФ", - отмечают в правительстве региона.
 
Омская областьАлександр БурковОмская областьОбщество
 
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