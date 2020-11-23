https://ria.ru/20201123/dorogi-1585894627.html

Около 1,3 тысяч машин расчищали дороги Подмосковья днем в выходные

Около 1,3 тысяч машин расчищали дороги Подмосковья днем в выходные

Около 1,3 тысячи единиц техники задействовали в уборке и обработке подмосковных дорог противогололедными материалами в минувшие выходные, сообщили в... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T13:18

2020-11-23T13:18

2020-11-23T13:18

новости подмосковья

жкх

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Около 1,3 тысячи единиц техники задействовали в уборке и обработке подмосковных дорог противогололедными материалами в минувшие выходные, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области."В выходные в дневное время около 1,3 тысячи единиц техники выводились для уборки и обработки муниципальных и региональных дорог Подмосковья", - говорится в сообщении.На ночные дежурства в регионе были выведены порядка 2,4 тысячи дорожных машин и не менее 2,3 тысячи рабочих, отметили в ведомстве."Мониторинг дорожной ситуации ведется в круглосуточном режиме для оперативного реагирования на погодные условия", – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, слова которого приводятся в сообщении.Дорожные службы очистили более 7,5 тысячи километров дорог и свыше 20 тысяч километров – обработали противогололедными материалами, добавили в пресс-службе.

https://realty.ria.ru/20201123/svalki-1585891733.html

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жкх, московская область (подмосковье)