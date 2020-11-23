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Новый план Киева по Донбассу противоречит здравому смыслу, считают в ДНР
Новый план Киева по Донбассу противоречит здравому смыслу, считают в ДНР
Новый план Киева по Донбассу является попыткой затянуть процесс урегулирования и вернуть неподконтрольные территории силовым путем, считает зампредседателя... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T15:19
2020-11-23T20:29
днр
донбасс
донецкая народная республика
верховная рада украины
в мире
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ДОНЕЦК, 23 ноя — РИА Новости. Новый план Киева по Донбассу является попыткой затянуть процесс урегулирования и вернуть неподконтрольные территории силовым путем, считает зампредседателя Общественной палаты самопровозглашенной Донецкой народной республики Екатерина Мартьянова.Ранее советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщил, что делегация разработала "план совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. В ДНР заявили, что план Киева противоречит Минским соглашениям.По ее словам, все заявления со стороны украинских властей о стремлении к миру в Донбассе оказались пиаром. Она отметила, что новый план Киева по Донбассу — "не что иное, как силовой захват территорий" ДНР."Мало говорить, что он противоречит Минским соглашениям, он в корне противоречит даже здравому смыслу. Киев хочет забрать наши территории и якобы "свою" собственность, которую он благополучно бросил на произвол судьбы, а также получить границу с Россией. &lt;…&gt; Сейчас мы видим в Верховной раде законопроект об интернировании военнопленных, что в очередной раз доказывает, что Киеву нужны только наши земли", — добавила Мартьянова.
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днр, донбасс, донецкая народная республика, верховная рада украины, в мире

Новый план Киева по Донбассу противоречит здравому смыслу, считают в ДНР

15:19 23.11.2020 (обновлено: 20:29 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Донецкой фильтровальной станции
Последствия обстрела Донецкой фильтровальной станции - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Игорь Маслов
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ДОНЕЦК, 23 ноя — РИА Новости. Новый план Киева по Донбассу является попыткой затянуть процесс урегулирования и вернуть неподконтрольные территории силовым путем, считает зампредседателя Общественной палаты самопровозглашенной Донецкой народной республики Екатерина Мартьянова.
Ранее советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщил, что делегация разработала "план совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. В ДНР заявили, что план Киева противоречит Минским соглашениям.

"Киев продолжает намеренно уходить от выполнения Минских соглашений. Представленные Украиной очередные предложения по урегулированию ситуации в Донбассе, к сожалению, вновь демонстрируют желание украинской стороны затянуть процесс", — написала Мартьянова в своем Telegram-канале.

По ее словам, все заявления со стороны украинских властей о стремлении к миру в Донбассе оказались пиаром. Она отметила, что новый план Киева по Донбассу — "не что иное, как силовой захват территорий" ДНР.
"Мало говорить, что он противоречит Минским соглашениям, он в корне противоречит даже здравому смыслу. Киев хочет забрать наши территории и якобы "свою" собственность, которую он благополучно бросил на произвол судьбы, а также получить границу с Россией. <…> Сейчас мы видим в Верховной раде законопроект об интернировании военнопленных, что в очередной раз доказывает, что Киеву нужны только наши земли", — добавила Мартьянова.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
 
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