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Новый план Киева по Донбассу противоречит здравому смыслу, считают в ДНР
Новый план Киева по Донбассу противоречит здравому смыслу, считают в ДНР
Новый план Киева по Донбассу является попыткой затянуть процесс урегулирования и вернуть неподконтрольные территории силовым путем, считает зампредседателя... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T15:19
2020-11-23T15:19
2020-11-23T20:29
днр
донбасс
донецкая народная республика
верховная рада украины
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ДОНЕЦК, 23 ноя — РИА Новости. Новый план Киева по Донбассу является попыткой затянуть процесс урегулирования и вернуть неподконтрольные территории силовым путем, считает зампредседателя Общественной палаты самопровозглашенной Донецкой народной республики Екатерина Мартьянова.Ранее советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщил, что делегация разработала "план совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. В ДНР заявили, что план Киева противоречит Минским соглашениям.По ее словам, все заявления со стороны украинских властей о стремлении к миру в Донбассе оказались пиаром. Она отметила, что новый план Киева по Донбассу — "не что иное, как силовой захват территорий" ДНР."Мало говорить, что он противоречит Минским соглашениям, он в корне противоречит даже здравому смыслу. Киев хочет забрать наши территории и якобы "свою" собственность, которую он благополучно бросил на произвол судьбы, а также получить границу с Россией. <…> Сейчас мы видим в Верховной раде законопроект об интернировании военнопленных, что в очередной раз доказывает, что Киеву нужны только наши земли", — добавила Мартьянова.
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РИА Новости
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РИА Новости
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днр, донбасс, донецкая народная республика, верховная рада украины, в мире
ДОНЕЦК, 23 ноя — РИА Новости. Новый план Киева по Донбассу является попыткой затянуть процесс урегулирования и вернуть неподконтрольные территории силовым путем, считает зампредседателя Общественной палаты самопровозглашенной Донецкой народной республики Екатерина Мартьянова.
Ранее советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщил, что делегация разработала "план совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. В ДНР заявили, что план Киева противоречит Минским соглашениям.
"Киев продолжает намеренно уходить от выполнения Минских соглашений. Представленные Украиной очередные предложения по урегулированию ситуации в Донбассе, к сожалению, вновь демонстрируют желание украинской стороны затянуть процесс", — написала Мартьянова в своем Telegram-канале.
По ее словам, все заявления со стороны украинских властей о стремлении к миру в Донбассе оказались пиаром. Она отметила, что новый план Киева по Донбассу — "не что иное, как силовой захват территорий" ДНР.
"Мало говорить, что он противоречит Минским соглашениям, он в корне противоречит даже здравому смыслу. Киев хочет забрать наши территории и якобы "свою" собственность, которую он благополучно бросил на произвол судьбы, а также получить границу с Россией. <…> Сейчас мы видим в Верховной раде законопроект об интернировании военнопленных, что в очередной раз доказывает, что Киеву нужны только наши земли", — добавила Мартьянова.