В ЛНР отвергли возможность капитуляции самопровозглашенных республик
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредставитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. План действий Киева по Донбассу не направлен на реализацию минских соглашений, кроме того, он предполагает капитуляцию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а это невозможно и никогда рассматриваться не будет, заявил полномочный представитель Луганска в контактной группе, глава МИД ЛНР Владислав Дейнего.
"Все попытки согласовать план действий или дорожную карту или каким-то иным образом сдвинуть с мертвой точки весь процесс обсуждения перспектив реализации минских соглашений постоянно наталкивался на реакцию украинских СМИ и политологов... и представителей Украины в контактной группе, которая звучала в том контексте, что те или иные нормы минских соглашений для Украины неприемлемы, их необходимо менять, все это нереально осуществить в том виде, в котором это было подписано в 2015 году", - сказал Дейнего в ходе круглого стола в онлайн-формате, посвященного оценке проектов дорожных карт, предложенных на рассмотрение контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины.
По его словам, эта позиция превалирует в украинских медиа и вся работа по дорожной карте предпринималась для того, чтобы переломить эту ситуацию.
Однако, как отметил полпред ЛНР, делегация Украины в контактной группе продолжает повторять тезисы о том, что те или иные нормы обязательств Украины, принятых в соответствии с минскими соглашениями, нереализуемы и "именно эти противоречия они преподносят как камень преткновения и их же пытались перекроить, представляя свой план действий".
"Документ, который представила Украина как альтернативный, в принципе не направлен на реализацию минских соглашений, он призван только каким-то образом определить действия контактной группы на будущее вместо того, чтобы определиться, каким образом выполнять эти обязательства, Украина вбрасывает тему ревизии. В этом плане действия предусмотрены достаточно нелепые вещи. Начинается он с того, что ДНР и ЛНР должны капитулировать и сдаться на волю победителей. Безусловно, это невозможно, неприемлемо и никогда это рассматриваться не будет никоим образом", - резюмировал Дейнего.
Ранее советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщил, что делегация разработала "план совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" с Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. Глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил, что Киев предложил "план действий по Донбассу", чтобы все участники контактной группы приняли участие в разработке совместного плана.
Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов уже заявил, что этот план противоречит минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них. По его словам, "представленный проект плана – это очередная имитация переговорного процесса с единственной ясно выраженной целью – созыв очередного саммита "нормандского формата".
9 декабря 2019, 21:34ИнфографикаМинские соглашения