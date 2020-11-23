https://ria.ru/20201123/donbass-1585906008.html

В ЛНР отвергли возможность капитуляции самопровозглашенных республик

В ЛНР отвергли возможность капитуляции самопровозглашенных республик

План действий Киева по Донбассу не направлен на реализацию минских соглашений, кроме того, он предполагает капитуляцию самопровозглашенных Донецкой и Луганской... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T14:17

2020-11-23T14:17

2020-11-23T14:17

владислав дейнего

луганская народная республика

донецкая народная республика

леонид кравчук

борис грызлов

в мире

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. План действий Киева по Донбассу не направлен на реализацию минских соглашений, кроме того, он предполагает капитуляцию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а это невозможно и никогда рассматриваться не будет, заявил полномочный представитель Луганска в контактной группе, глава МИД ЛНР Владислав Дейнего.По его словам, эта позиция превалирует в украинских медиа и вся работа по дорожной карте предпринималась для того, чтобы переломить эту ситуацию.Однако, как отметил полпред ЛНР, делегация Украины в контактной группе продолжает повторять тезисы о том, что те или иные нормы обязательств Украины, принятых в соответствии с минскими соглашениями, нереализуемы и "именно эти противоречия они преподносят как камень преткновения и их же пытались перекроить, представляя свой план действий".Ранее советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщил, что делегация разработала "план совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" с Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. Глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил, что Киев предложил "план действий по Донбассу", чтобы все участники контактной группы приняли участие в разработке совместного плана.Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов уже заявил, что этот план противоречит минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них. По его словам, "представленный проект плана – это очередная имитация переговорного процесса с единственной ясно выраженной целью – созыв очередного саммита "нормандского формата".

https://radiosputnik.ria.ru/20201121/plan-b-1585717267.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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владислав дейнего, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид кравчук, борис грызлов, в мире