В Минске отреагировали на решение США выйти из Договора по открытому небу
© Фото : U.S. Air Force/Charles HaymondСамолет авиационного наблюдения ВВС США OC-135 "Открытое небо"
© Фото : U.S. Air Force/Charles Haymond
МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. МИД Белоруссии рассчитывает, что руководство США проявит "политическую мудрость" и в ближайшее время пересмотрит решение о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства республики.
"Двадцать второго ноября 2020 года вступило в силу решение США о выходе из Договора по открытому небу (ДОН)… Рассчитываем, что американское руководство проявит политическую мудрость, и это решение будет пересмотрено в ближайшее время. Убеждены, что возвращение США в сообщество "открытого неба" не только укрепит безопасность всех государств-участников ДОН, но и положительно скажется на восстановлении атмосферы доверия на евроатлантическом пространстве", - говорится в распространенном заявлении МИД.
22 ноября, 21:05Германия сожалеет о выходе США из Договора по открытому небу
В министерстве отметили, что в Минске с глубоким сожалением восприняли решение США выйти из договора. В МИД Белоруссии обратили внимание, что разработанный как раз по инициативе Вашингтона в первые годы после окончания "холодной войны" Договор по открытому небу остается "одним из наиболее значимых и эффективно действующих юридически обязывающих военно-политических механизмов на пространстве от Ванкувера до Владивостока, который обеспечивает беспрецедентный уровень транспарентности и предсказуемости между государствами-участниками в военной сфере".
"США были одним из ключевых участников договора и вносили существенный вклад в его успешное выполнение. Выход Вашингтона из ДОН подрывает жизнеспособность договора, приведет к дальнейшему росту недоверия и военно-политической напряженности. Серьезный ущерб наносится архитектуре евроатлантической безопасности и инструментарию контроля над вооружениями", - считают в МИД Белоруссии.
США в ночь на 22 ноября завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу. В МИД РФ заявили, что Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выход США из Договора по открытому небу делает договор нежизнеспособным.
22 ноября, 17:41В Госдуме раскритиковали выход США из Договора по открытому небу