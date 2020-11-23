https://ria.ru/20201123/dogovor-1585885069.html

В Минске отреагировали на решение США выйти из Договора по открытому небу

В Минске отреагировали на решение США выйти из Договора по открытому небу

МИД Белоруссии рассчитывает, что руководство США проявит "политическую мудрость" и в ближайшее время пересмотрит решение о выходе Вашингтона из Договора по... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T12:41

2020-11-23T12:41

2020-11-23T12:41

выход сша из договора по открытому небу

россия

вашингтон

минск

сша

в мире

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МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. МИД Белоруссии рассчитывает, что руководство США проявит "политическую мудрость" и в ближайшее время пересмотрит решение о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства республики."Двадцать второго ноября 2020 года вступило в силу решение США о выходе из Договора по открытому небу (ДОН)… Рассчитываем, что американское руководство проявит политическую мудрость, и это решение будет пересмотрено в ближайшее время. Убеждены, что возвращение США в сообщество "открытого неба" не только укрепит безопасность всех государств-участников ДОН, но и положительно скажется на восстановлении атмосферы доверия на евроатлантическом пространстве", - говорится в распространенном заявлении МИД.В министерстве отметили, что в Минске с глубоким сожалением восприняли решение США выйти из договора. В МИД Белоруссии обратили внимание, что разработанный как раз по инициативе Вашингтона в первые годы после окончания "холодной войны" Договор по открытому небу остается "одним из наиболее значимых и эффективно действующих юридически обязывающих военно-политических механизмов на пространстве от Ванкувера до Владивостока, который обеспечивает беспрецедентный уровень транспарентности и предсказуемости между государствами-участниками в военной сфере"."США были одним из ключевых участников договора и вносили существенный вклад в его успешное выполнение. Выход Вашингтона из ДОН подрывает жизнеспособность договора, приведет к дальнейшему росту недоверия и военно-политической напряженности. Серьезный ущерб наносится архитектуре евроатлантической безопасности и инструментарию контроля над вооружениями", - считают в МИД Белоруссии.США в ночь на 22 ноября завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу. В МИД РФ заявили, что Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выход США из Договора по открытому небу делает договор нежизнеспособным.

https://ria.ru/20201122/dogovor-1585819377.html

https://ria.ru/20201122/dogovor-1585797832.html

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выход сша из договора по открытому небу, россия, вашингтон, минск, сша, в мире