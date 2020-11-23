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Доля китайских автомобильных дилеров в России за 10 лет выросла вдвое
Доля китайских автомобильных дилеров в России за 10 лет выросла вдвое
Каждый пятый дилерский центр в России продает автомобили китайских автопроизводителей, сообщает информационно-аналитическое агентство "Автостат". РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T12:53
2020-11-23T12:53
2020-11-23T12:53
россия-китай: главное
автостат
авто
экономика
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МОСКВА, 23 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Каждый пятый дилерский центр в России продает автомобили китайских автопроизводителей, сообщает информационно-аналитическое агентство "Автостат".По оценкам экспертов, общее количество дилерских центров, продающих легковые автомобили в России, практически не изменилось за последние десять лет. В 2010 году насчитывалось 3193 таких центров, в 2020 году- 3211.При этом в структуре дилерских центров произошли заметные изменения. Самыми распространенными остаются дилерские центры, предлагающие автомобили европейских марок (26,5%). Вторыми по распространенности являются дилерские центры с автомобилями японских марок (22,1%).Распространенность дилерских центров с китайскими автомобилями выросла с 10,5% в 2010 году до 20,5% в 2020 году. За этот же период доля дилерских центров с автомобилями отечественных марок сократилась с 15,8% до 13%. Также в 2020 году 13% составила доля дилерских центров, предлагающих автомобили южнокорейских марок.
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автостат, авто, экономика
МОСКВА, 23 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное".
Каждый пятый дилерский центр в России продает автомобили китайских автопроизводителей, сообщает информационно-аналитическое агентство "Автостат
".
По оценкам экспертов, общее количество дилерских центров, продающих легковые автомобили в России, практически не изменилось за последние десять лет. В 2010 году насчитывалось 3193 таких центров, в 2020 году- 3211.
При этом в структуре дилерских центров произошли заметные изменения. Самыми распространенными остаются дилерские центры, предлагающие автомобили европейских марок (26,5%). Вторыми по распространенности являются дилерские центры с автомобилями японских марок (22,1%).
Распространенность дилерских центров с китайскими автомобилями выросла с 10,5% в 2010 году до 20,5% в 2020 году. За этот же период доля дилерских центров с автомобилями отечественных марок сократилась с 15,8% до 13%. Также в 2020 году 13% составила доля дилерских центров, предлагающих автомобили южнокорейских марок.