https://ria.ru/20201123/diagnoz-1585861373.html

Нижегородские власти проверят данные о смерти женщины с ложным диагнозом

Нижегородские власти проверят данные о смерти женщины с ложным диагнозом

Министерство здравоохранения Нижегородской области проводит проверку в Борской больнице после смерти пациентки якобы из-за неправильно поставленного диагноза,... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T10:54

2020-11-23T10:54

2020-11-23T10:54

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноя - РИА Новости. Министерство здравоохранения Нижегородской области проводит проверку в Борской больнице после смерти пациентки якобы из-за неправильно поставленного диагноза, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Издание "Подъем" в выходные опубликовало информацию о том, что в Борской центральной районной больнице скончалась 45-летняя женщина, которую лечили от коронавируса. При этом, по словам родных пациентки, COVID-19 у нее не было, и умерла она из-за сахарного диабета.

https://ria.ru/20201122/zarazhenie-1585794727.html

нижегородская область

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижегородская область, происшествия