https://ria.ru/20201123/diagnoz-1585861373.html
Нижегородские власти проверят данные о смерти женщины с ложным диагнозом
Нижегородские власти проверят данные о смерти женщины с ложным диагнозом
Министерство здравоохранения Нижегородской области проводит проверку в Борской больнице после смерти пациентки якобы из-за неправильно поставленного диагноза,... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T10:54
2020-11-23T10:54
2020-11-23T10:54
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноя - РИА Новости. Министерство здравоохранения Нижегородской области проводит проверку в Борской больнице после смерти пациентки якобы из-за неправильно поставленного диагноза, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Издание "Подъем" в выходные опубликовало информацию о том, что в Борской центральной районной больнице скончалась 45-летняя женщина, которую лечили от коронавируса. При этом, по словам родных пациентки, COVID-19 у нее не было, и умерла она из-за сахарного диабета.
https://ria.ru/20201122/zarazhenie-1585794727.html
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нижегородская область, происшествия