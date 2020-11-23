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Нижегородские власти проверят данные о смерти женщины с ложным диагнозом
Нижегородские власти проверят данные о смерти женщины с ложным диагнозом
Министерство здравоохранения Нижегородской области проводит проверку в Борской больнице после смерти пациентки якобы из-за неправильно поставленного диагноза,... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T10:54
2020-11-23T10:54
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноя - РИА Новости. Министерство здравоохранения Нижегородской области проводит проверку в Борской больнице после смерти пациентки якобы из-за неправильно поставленного диагноза, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Издание "Подъем" в выходные опубликовало информацию о том, что в Борской центральной районной больнице скончалась 45-летняя женщина, которую лечили от коронавируса. При этом, по словам родных пациентки, COVID-19 у нее не было, и умерла она из-за сахарного диабета.
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нижегородская область, происшествия

Нижегородские власти проверят данные о смерти женщины с ложным диагнозом

10:54 23.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинский работник в регистратуре
Медицинский работник в регистратуре - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноя - РИА Новости. Министерство здравоохранения Нижегородской области проводит проверку в Борской больнице после смерти пациентки якобы из-за неправильно поставленного диагноза, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Издание "Подъем" в выходные опубликовало информацию о том, что в Борской центральной районной больнице скончалась 45-летняя женщина, которую лечили от коронавируса. При этом, по словам родных пациентки, COVID-19 у нее не было, и умерла она из-за сахарного диабета.
Благоустройство территории больницы имени В.П. Демихова на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
22 ноября, 17:16Распространение нового коронавируса
Мосгорздрав может проверить данные о заражении пациента внутри больницы
"Министерство здравоохранения Нижегородской области организовало внутреннюю проверку по факту сообщения, размещенного в социальных сетях. В настоящее время ведётся работа с руководством и сотрудниками Борской ЦРБ для выяснения всех обстоятельств", - сообщили агентству в региональном минздраве.
 
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