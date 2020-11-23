Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201123/delo-1585958572.html
В Югре полицейских задержали по делу о смертельном отравлении наркотиками
В Югре полицейских задержали по делу о смертельном отравлении наркотиками
Двое полицейских задержаны по делу о смертельном отравлении синтетическими наркотиками троих жителей Ханты-Мансийского автономного округа, правоохранители... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T17:50
2020-11-23T17:50
ханты-мансийский автономный округ
следственный комитет россии (ск рф)
сургут
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1400x0_80_0_0_91acebd0190fc9793771d2cf96518027.jpg
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 ноя - РИА Новости. Двое полицейских задержаны по делу о смертельном отравлении синтетическими наркотиками троих жителей Ханты-Мансийского автономного округа, правоохранители обвиняются в сбыте указанных веществ через сообщницу, информирует региональное следственное управление СК РФ.Ведомство ранее сообщало, что 10 ноября в Сургуте в двух разных многоквартирных домах были найдены тела молодого человека, девушки и мужчины с признаками отравления наркотиком. Следствие организовало проверку.Следователи совместно с сотрудниками подразделения собственной безопасности окружного УМВД выяснили, что обвиняемые сговорились с 32-летней жительницей города и приобрели синтетический наркотик, который планировали сбыть через нее ради извлечения прибыли. В ходе обыска в квартире одного из полицейских был обнаружен синтетический наркотик массой более 13 граммов. В ведомстве уточнили, что незадолго до этого при личном досмотре его сообщницы найдено два свертка с синтетическим наркотиком, а по месту ее проживания - еще более 20 аналогичных свертков.Обвиняемые в сбыте наркотиков правоохранители заключены под стражу, следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступлений, отметили в СУСК.В окружном управлении МВД подчеркнули, что руководство ведомства организовало служебную проверку: если вина сотрудников полиции будет доказана, их уволят по отрицательным мотивам, они понесут уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, их непосредственных руководителей в таком случае ждут "меры строгой дисциплинарной ответственности за упущения в работе с подчиненным личным составом", добавили в УМВД.
https://radiosputnik.ria.ru/20201116/putin-1584848766.html
https://ria.ru/20201116/kolokoltsev-1584846671.html
ханты-мансийский автономный округ
сургут
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1400x0_80_0_0_f3f0a9f41775b029c14aedf8529a083b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ханты-мансийский автономный округ, следственный комитет россии (ск рф), сургут, происшествия

В Югре полицейских задержали по делу о смертельном отравлении наркотиками

17:50 23.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 ноя - РИА Новости. Двое полицейских задержаны по делу о смертельном отравлении синтетическими наркотиками троих жителей Ханты-Мансийского автономного округа, правоохранители обвиняются в сбыте указанных веществ через сообщницу, информирует региональное следственное управление СК РФ.
Ведомство ранее сообщало, что 10 ноября в Сургуте в двух разных многоквартирных домах были найдены тела молодого человека, девушки и мужчины с признаками отравления наркотиком. Следствие организовало проверку.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 15:19
Путин призвал бороться с мифом о "легких" наркотиках
"Следственным отделом по городу Сургут... по подозрению в распространении наркотических средств задержаны двое сотрудников ОМВД России по Сургутскому району. Накануне им предъявлено обвинение в совершении преступлений", - заявили в СУСК в понедельник.
Следователи совместно с сотрудниками подразделения собственной безопасности окружного УМВД выяснили, что обвиняемые сговорились с 32-летней жительницей города и приобрели синтетический наркотик, который планировали сбыть через нее ради извлечения прибыли. В ходе обыска в квартире одного из полицейских был обнаружен синтетический наркотик массой более 13 граммов. В ведомстве уточнили, что незадолго до этого при личном досмотре его сообщницы найдено два свертка с синтетическим наркотиком, а по месту ее проживания - еще более 20 аналогичных свертков.
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 15:07
Глава МВД заявил о снижении в России связанной с наркотиками преступности
"Проведенными следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что несколько дней назад именно сообщница обвиняемых продала синтетическое наркотическое средство компаниям местных жителей, из которых 21-летняя девушка, ее 25-летний сожитель, а также 34-летний мужчина скончались 10 ноября от отравления наркотиком", - говорится в сообщении.
Обвиняемые в сбыте наркотиков правоохранители заключены под стражу, следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступлений, отметили в СУСК.
В окружном управлении МВД подчеркнули, что руководство ведомства организовало служебную проверку: если вина сотрудников полиции будет доказана, их уволят по отрицательным мотивам, они понесут уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, их непосредственных руководителей в таком случае ждут "меры строгой дисциплинарной ответственности за упущения в работе с подчиненным личным составом", добавили в УМВД.
 
Ханты-Мансийский автономный округСледственный комитет России (СК РФ)СургутПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:32Названо неожиданное негативное последствие отказа от мяса
09:31Индия испытала наземную версию ракеты "Брамос"
09:28В Госдуму внесли законопроект об обеспечении устойчивого Рунета
09:26Рогозин сообщил о бракованной детали в ракете "Союз" на космодроме Куру
09:24В Китае из-за коронавируса отменили несколько сотен авиарейсов
09:22Владелец ТЭЦ-3 в Норильске готов к мировой с Росприроднадзором
09:16"Лукойл" спрогнозировал худший сценарий цен на нефть
09:15Турбизнес Индии просит сообщить об открытии страны для зарубежных гостей
09:13В Бразилии произошли столкновения протестующих и полиции
09:10МВД утвердило изменения в водительские удостоверения и ПТС
09:03В Москве 5601 пациент вылечился от коронавируса за сутки
09:02В Норильске подготовят план восстановления среды в месте разлива топлива
08:59В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:59Forbes составил рейтинг лучших работодателей в России
08:47В Южной Корее усилили ограничения из-за третьей волны COVID-19
08:41Во Владивостоке организовали доставку продуктов ветеранам и инвалидам
08:37"Черную пятницу" в США переводят в онлайн-формат
08:33В Челябинске ночью сгорел автомобиль журналиста
08:15Исследователи выяснили отношение россиян к покупкам в "Черную пятницу"
08:14В Госдуме призвали изучить идею отказа от публикаций ученых в Scopus
Лента новостейМолния