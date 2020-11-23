https://ria.ru/20201123/delo-1585958572.html

В Югре полицейских задержали по делу о смертельном отравлении наркотиками

В Югре полицейских задержали по делу о смертельном отравлении наркотиками

Двое полицейских задержаны по делу о смертельном отравлении синтетическими наркотиками троих жителей Ханты-Мансийского автономного округа, правоохранители... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T17:50

2020-11-23T17:50

2020-11-23T17:50

ханты-мансийский автономный округ

следственный комитет россии (ск рф)

сургут

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 ноя - РИА Новости. Двое полицейских задержаны по делу о смертельном отравлении синтетическими наркотиками троих жителей Ханты-Мансийского автономного округа, правоохранители обвиняются в сбыте указанных веществ через сообщницу, информирует региональное следственное управление СК РФ.Ведомство ранее сообщало, что 10 ноября в Сургуте в двух разных многоквартирных домах были найдены тела молодого человека, девушки и мужчины с признаками отравления наркотиком. Следствие организовало проверку.Следователи совместно с сотрудниками подразделения собственной безопасности окружного УМВД выяснили, что обвиняемые сговорились с 32-летней жительницей города и приобрели синтетический наркотик, который планировали сбыть через нее ради извлечения прибыли. В ходе обыска в квартире одного из полицейских был обнаружен синтетический наркотик массой более 13 граммов. В ведомстве уточнили, что незадолго до этого при личном досмотре его сообщницы найдено два свертка с синтетическим наркотиком, а по месту ее проживания - еще более 20 аналогичных свертков.Обвиняемые в сбыте наркотиков правоохранители заключены под стражу, следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступлений, отметили в СУСК.В окружном управлении МВД подчеркнули, что руководство ведомства организовало служебную проверку: если вина сотрудников полиции будет доказана, их уволят по отрицательным мотивам, они понесут уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, их непосредственных руководителей в таком случае ждут "меры строгой дисциплинарной ответственности за упущения в работе с подчиненным личным составом", добавили в УМВД.

https://radiosputnik.ria.ru/20201116/putin-1584848766.html

https://ria.ru/20201116/kolokoltsev-1584846671.html

ханты-мансийский автономный округ

сургут

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, следственный комитет россии (ск рф), сургут, происшествия