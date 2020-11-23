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В Югре полицейских задержали по делу о смертельном отравлении наркотиками
В Югре полицейских задержали по делу о смертельном отравлении наркотиками
Двое полицейских задержаны по делу о смертельном отравлении синтетическими наркотиками троих жителей Ханты-Мансийского автономного округа, правоохранители... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T17:50
2020-11-23T17:50
2020-11-23T17:50
ханты-мансийский автономный округ
следственный комитет россии (ск рф)
сургут
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 ноя - РИА Новости. Двое полицейских задержаны по делу о смертельном отравлении синтетическими наркотиками троих жителей Ханты-Мансийского автономного округа, правоохранители обвиняются в сбыте указанных веществ через сообщницу, информирует региональное следственное управление СК РФ.Ведомство ранее сообщало, что 10 ноября в Сургуте в двух разных многоквартирных домах были найдены тела молодого человека, девушки и мужчины с признаками отравления наркотиком. Следствие организовало проверку.Следователи совместно с сотрудниками подразделения собственной безопасности окружного УМВД выяснили, что обвиняемые сговорились с 32-летней жительницей города и приобрели синтетический наркотик, который планировали сбыть через нее ради извлечения прибыли. В ходе обыска в квартире одного из полицейских был обнаружен синтетический наркотик массой более 13 граммов. В ведомстве уточнили, что незадолго до этого при личном досмотре его сообщницы найдено два свертка с синтетическим наркотиком, а по месту ее проживания - еще более 20 аналогичных свертков.Обвиняемые в сбыте наркотиков правоохранители заключены под стражу, следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступлений, отметили в СУСК.В окружном управлении МВД подчеркнули, что руководство ведомства организовало служебную проверку: если вина сотрудников полиции будет доказана, их уволят по отрицательным мотивам, они понесут уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, их непосредственных руководителей в таком случае ждут "меры строгой дисциплинарной ответственности за упущения в работе с подчиненным личным составом", добавили в УМВД.
https://radiosputnik.ria.ru/20201116/putin-1584848766.html
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ханты-мансийский автономный округ, следственный комитет россии (ск рф), сургут, происшествия
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 ноя - РИА Новости.
Двое полицейских задержаны по делу о смертельном отравлении синтетическими наркотиками троих жителей Ханты-Мансийского автономного округа
, правоохранители обвиняются в сбыте указанных веществ через сообщницу, информирует региональное следственное управление СК
РФ.
Ведомство ранее сообщало, что 10 ноября в Сургуте
в двух разных многоквартирных домах были найдены тела молодого человека, девушки и мужчины с признаками отравления наркотиком. Следствие организовало проверку.
"Следственным отделом по городу Сургут... по подозрению в распространении наркотических средств задержаны двое сотрудников ОМВД России по Сургутскому району. Накануне им предъявлено обвинение в совершении преступлений", - заявили в СУСК в понедельник.
Следователи совместно с сотрудниками подразделения собственной безопасности окружного УМВД выяснили, что обвиняемые сговорились с 32-летней жительницей города и приобрели синтетический наркотик, который планировали сбыть через нее ради извлечения прибыли. В ходе обыска в квартире одного из полицейских был обнаружен синтетический наркотик массой более 13 граммов. В ведомстве уточнили, что незадолго до этого при личном досмотре его сообщницы найдено два свертка с синтетическим наркотиком, а по месту ее проживания - еще более 20 аналогичных свертков.
"Проведенными следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что несколько дней назад именно сообщница обвиняемых продала синтетическое наркотическое средство компаниям местных жителей, из которых 21-летняя девушка, ее 25-летний сожитель, а также 34-летний мужчина скончались 10 ноября от отравления наркотиком", - говорится в сообщении.
Обвиняемые в сбыте наркотиков правоохранители заключены под стражу, следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступлений, отметили в СУСК.
В окружном управлении МВД подчеркнули, что руководство ведомства организовало служебную проверку: если вина сотрудников полиции будет доказана, их уволят по отрицательным мотивам, они понесут уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, их непосредственных руководителей в таком случае ждут "меры строгой дисциплинарной ответственности за упущения в работе с подчиненным личным составом", добавили в УМВД.