https://ria.ru/20201123/delo-1585926321.html

СК завел дело после падения ребенка с аттракциона в Чуваши

СК завел дело после падения ребенка с аттракциона в Чуваши

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили на организатора веревочного аттракциона в Чувашии после падения ребенка,... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T15:48

2020-11-23T15:48

2020-11-23T15:48

следственный комитет россии (ск рф)

канаш

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноя - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили на организатора веревочного аттракциона в Чувашии после падения ребенка, получившего травмы, сообщает в понедельник региональное следственное управление СК РФ.По версии следствия, индивидуальный предприниматель, оказывающий развлекательные услуги в Канаше, организовал работу веревочного парка с нарушениями мер безопасности. В результате 3 сентября шестилетний мальчик, не закрепленный надлежащим образом страховочным тросом, упал на землю и получил перелом левой руки и другие травмы."По результатам проведенной процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.

https://ria.ru/20201123/rebenok-1585921404.html

канаш

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следственный комитет россии (ск рф), канаш, происшествия