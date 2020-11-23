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СК завел дело после падения ребенка с аттракциона в Чуваши
СК завел дело после падения ребенка с аттракциона в Чуваши
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили на организатора веревочного аттракциона в Чувашии после падения ребенка,... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T15:48
2020-11-23T15:48
следственный комитет россии (ск рф)
канаш
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноя - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили на организатора веревочного аттракциона в Чувашии после падения ребенка, получившего травмы, сообщает в понедельник региональное следственное управление СК РФ.По версии следствия, индивидуальный предприниматель, оказывающий развлекательные услуги в Канаше, организовал работу веревочного парка с нарушениями мер безопасности. В результате 3 сентября шестилетний мальчик, не закрепленный надлежащим образом страховочным тросом, упал на землю и получил перелом левой руки и другие травмы."По результатам проведенной процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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следственный комитет россии (ск рф), канаш, происшествия

СК завел дело после падения ребенка с аттракциона в Чуваши

15:48 23.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноя - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили на организатора веревочного аттракциона в Чувашии после падения ребенка, получившего травмы, сообщает в понедельник региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, индивидуальный предприниматель, оказывающий развлекательные услуги в Канаше, организовал работу веревочного парка с нарушениями мер безопасности. В результате 3 сентября шестилетний мальчик, не закрепленный надлежащим образом страховочным тросом, упал на землю и получил перелом левой руки и другие травмы.
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"По результатам проведенной процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.
 
Следственный комитет России (СК РФ)КанашПроисшествия
 
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