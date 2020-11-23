Дегтярев заметил "ненормальное" в госзакупках лесного комитета
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Руслан ТорубаровВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
ХАБАРОВСК, 23 ноя — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал заявление в региональное управление Следственного комитета России, его сотрудникам предстоит проверить законность закупки вездеходов для нужд комитета лесного хозяйства.
"Обнаружилось, что для краевого комитета лесного хозяйства с разницей в два месяца были проведены две закупки вездеходов ГАЗ-34039. Одна - по 3,9 миллиона рублей (10 единиц), другая - по 6,2 миллиона рублей (5 единиц). В обоих случаях владелец и руководитель компаний-продавцов один. Мне говорят, что де-юре все чисто. Но де-факто это ненормально. Пусть в этом разберутся в СКР", - написал в своем Telegram-канале Дегтярев.
Врио губернатора края отметил, что поручал разобраться в ситуации работникам правительства региона, ответственным за это направление. Однако они продолжают настаивать, что все в рамках закона. Поэтому глава региона подготовил документы в СКР для проведения проверки.