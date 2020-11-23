Дегтярев заметил "ненормальное" в госзакупках лесного комитета

"Обнаружилось, что для краевого комитета лесного хозяйства с разницей в два месяца были проведены две закупки вездеходов ГАЗ-34039. Одна - по 3,9 миллиона рублей (10 единиц), другая - по 6,2 миллиона рублей (5 единиц). В обоих случаях владелец и руководитель компаний-продавцов один. Мне говорят, что де-юре все чисто. Но де-факто это ненормально. Пусть в этом разберутся в СКР", - написал в своем Telegram-канале Дегтярев.