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Дегтярев заметил "ненормальное" в госзакупках лесного комитета
Дегтярев заметил "ненормальное" в госзакупках лесного комитета
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал заявление в региональное управление Следственного комитета России, его сотрудникам предстоит... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T07:33
2020-11-23T07:33
скр
михаил дегтярев
следственный комитет россии (ск рф)
хабаровск
хабаровский край
происшествия
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ХАБАРОВСК, 23 ноя — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал заявление в региональное управление Следственного комитета России, его сотрудникам предстоит проверить законность закупки вездеходов для нужд комитета лесного хозяйства.Врио губернатора края отметил, что поручал разобраться в ситуации работникам правительства региона, ответственным за это направление. Однако они продолжают настаивать, что все в рамках закона. Поэтому глава региона подготовил документы в СКР для проведения проверки.
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скр, михаил дегтярев, следственный комитет россии (ск рф), хабаровск, хабаровский край, происшествия

Дегтярев заметил "ненормальное" в госзакупках лесного комитета

07:33 23.11.2020
 
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Руслан ТорубаровВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Руслан Торубаров
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ХАБАРОВСК, 23 ноя — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал заявление в региональное управление Следственного комитета России, его сотрудникам предстоит проверить законность закупки вездеходов для нужд комитета лесного хозяйства.

"Обнаружилось, что для краевого комитета лесного хозяйства с разницей в два месяца были проведены две закупки вездеходов ГАЗ-34039. Одна - по 3,9 миллиона рублей (10 единиц), другая - по 6,2 миллиона рублей (5 единиц). В обоих случаях владелец и руководитель компаний-продавцов один. Мне говорят, что де-юре все чисто. Но де-факто это ненормально. Пусть в этом разберутся в СКР", - написал в своем Telegram-канале Дегтярев.

Врио губернатора края отметил, что поручал разобраться в ситуации работникам правительства региона, ответственным за это направление. Однако они продолжают настаивать, что все в рамках закона. Поэтому глава региона подготовил документы в СКР для проведения проверки.
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
05:21
Дегтярев поручил отменить конкурс на его охрану за 33 миллиона рублей
 
СКРМихаил ДегтяревСледственный комитет России (СК РФ)ХабаровскХабаровский крайПроисшествия
 
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