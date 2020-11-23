https://ria.ru/20201123/chinovnik-1585995850.html

В Пензе чиновник избежал наказания за повторный выезд на встречную полосу

В Пензе чиновник избежал наказания за повторный выезд на встречную полосу

Пензенский районный суд Пензенской области в понедельник отменил наказание и прекратил производство по административному делу в отношении главы администрации... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T21:49

2020-11-23T21:49

2020-11-23T21:50

россия

единая россия

пензенская область

пензенский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1400x0_80_0_0_91acebd0190fc9793771d2cf96518027.jpg

САРАТОВ, 23 ноя - РИА Новости. Пензенский районный суд Пензенской области в понедельник отменил наказание и прекратил производство по административному делу в отношении главы администрации района, секретаря местного отделения "Единой России" Сергея Козина о повторном выезде на встречную полосу, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Мировой судья судебного участка №2 Пензенского района 22 сентября признал Козина виновным по части 5 статьи 12.15 КоАП РФ "Повторный выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения" и назначил ему наказание.КоАП РФ предусматривает за повторный выезд на встречную полосу санкции в виде лишения водительских прав на год, а в случае фиксации правонарушения автоматическими средствами фото- и видеофиксации - в виде штрафа в 5 тысяч рублей.

https://ria.ru/20201027/dtp-1581811775.html

россия

пензенская область

пензенский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, единая россия, пензенская область, пензенский район, происшествия