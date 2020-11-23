В Пензе чиновник избежал наказания за повторный выезд на встречную полосу
21:49 23.11.2020 (обновлено: 21:50 23.11.2020)
САРАТОВ, 23 ноя - РИА Новости. Пензенский районный суд Пензенской области в понедельник отменил наказание и прекратил производство по административному делу в отношении главы администрации района, секретаря местного отделения "Единой России" Сергея Козина о повторном выезде на встречную полосу, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Мировой судья судебного участка №2 Пензенского района 22 сентября признал Козина виновным по части 5 статьи 12.15 КоАП РФ "Повторный выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения" и назначил ему наказание.
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"Отменили постановление мирового судьи и прекратили производство по делу в связи с истечением срока давности", - сказала собеседница агентства, уточнив, что срок давности привлечения к административной ответственности по данной статье КоАП РФ составляет три месяца.
КоАП РФ предусматривает за повторный выезд на встречную полосу санкции в виде лишения водительских прав на год, а в случае фиксации правонарушения автоматическими средствами фото- и видеофиксации - в виде штрафа в 5 тысяч рублей.