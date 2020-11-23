https://ria.ru/20201123/chastoty-1585907577.html

Apple получила в России частоты для тестирования аналога Bluetooth

Apple получила в России частоты для тестирования аналога Bluetooth

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на заседании в понедельник приняла решение о выделении компании "Эппл рус" частот в диапазоне 6,24-8,24 ГГц для РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T14:25

2020-11-23T14:25

2020-11-23T14:25

олег иванов

apple

экономика

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на заседании в понедельник приняла решение о выделении компании "Эппл рус" частот в диапазоне 6,24-8,24 ГГц для тестирования технологии Ultra Wide Band (UWB, улучшенный аналог Bluetooth), сообщил журналистам замглавы Минцифры РФ Олег Иванов по итогам заседания комиссии.В частности, комиссия решила выделить компании полосу радиочастот 6240-8236,8 МГц для проведения научных, исследовательских, опытных, экспериментальных и конструкторских работ, направленных на уточнение условий электромагнитной совместимости сверхширокополосных беспроводных устройств малого радиуса действия с радиоэлектронными устройствами различного назначения. Частоты выданы сроком до 1 октября 2021 года.Ultra Wide Band (сверхширокая полоса) — это беспроводная технология связи на малых расстояниях при низких затратах энергии, она обладает более высокой, чем у Bluetooth, пропускной способностью при небольшом радиусе зоны покрытия, и дает возможность беспроводной передачи мультимедийного контента высокого качества. Технологию уже поддерживают iPhone 11, выпущенные Apple в 2019 году, и iPhone 12, однако в России у компании пока нет соответствующего разрешения, и необходимо провести тестирование на предмет возможных помех.

https://ria.ru/20201113/naushniki-1584380076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег иванов, apple, экономика