Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201123/chastoty-1585907577.html
Apple получила в России частоты для тестирования аналога Bluetooth
Apple получила в России частоты для тестирования аналога Bluetooth
Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на заседании в понедельник приняла решение о выделении компании "Эппл рус" частот в диапазоне 6,24-8,24 ГГц для РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T14:25
2020-11-23T14:25
олег иванов
apple
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579704359_40:0:1160:630_1400x0_80_0_0_0e42b60e1d934d37613121450cab09c8.jpg
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на заседании в понедельник приняла решение о выделении компании "Эппл рус" частот в диапазоне 6,24-8,24 ГГц для тестирования технологии Ultra Wide Band (UWB, улучшенный аналог Bluetooth), сообщил журналистам замглавы Минцифры РФ Олег Иванов по итогам заседания комиссии.В частности, комиссия решила выделить компании полосу радиочастот 6240-8236,8 МГц для проведения научных, исследовательских, опытных, экспериментальных и конструкторских работ, направленных на уточнение условий электромагнитной совместимости сверхширокополосных беспроводных устройств малого радиуса действия с радиоэлектронными устройствами различного назначения. Частоты выданы сроком до 1 октября 2021 года.Ultra Wide Band (сверхширокая полоса) — это беспроводная технология связи на малых расстояниях при низких затратах энергии, она обладает более высокой, чем у Bluetooth, пропускной способностью при небольшом радиусе зоны покрытия, и дает возможность беспроводной передачи мультимедийного контента высокого качества. Технологию уже поддерживают iPhone 11, выпущенные Apple в 2019 году, и iPhone 12, однако в России у компании пока нет соответствующего разрешения, и необходимо провести тестирование на предмет возможных помех.
https://ria.ru/20201113/naushniki-1584380076.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579704359_180:0:1020:630_1400x0_80_0_0_f85f6f80bd3e38805a930527ebfb0ee7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
олег иванов, apple, экономика

Apple получила в России частоты для тестирования аналога Bluetooth

14:25 23.11.2020
 
© ИнфографикаНовые смартфоны Apple: iPhone 12, 12 mini, 12 pro и 12 pro max
Новые смартфоны Apple: iPhone 12, 12 mini, 12 pro и 12 pro max - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Инфографика
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на заседании в понедельник приняла решение о выделении компании "Эппл рус" частот в диапазоне 6,24-8,24 ГГц для тестирования технологии Ultra Wide Band (UWB, улучшенный аналог Bluetooth), сообщил журналистам замглавы Минцифры РФ Олег Иванов по итогам заседания комиссии.
"Она (заявка Apple - ред.) шла в листе, это же испытания. Мы всегда испытания согласовываем. А дальше уже, когда испытания, допустим, будут положительными, тогда будет заявка, и тогда будет рассмотрение по существу", - сказал он.
Презентация новых беспроводных наушников компании Apple - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 08:00РИА Наука
Лучше без провода: семь популярных Bluetooth-наушников 2020 года
В частности, комиссия решила выделить компании полосу радиочастот 6240-8236,8 МГц для проведения научных, исследовательских, опытных, экспериментальных и конструкторских работ, направленных на уточнение условий электромагнитной совместимости сверхширокополосных беспроводных устройств малого радиуса действия с радиоэлектронными устройствами различного назначения. Частоты выданы сроком до 1 октября 2021 года.
Ultra Wide Band (сверхширокая полоса) — это беспроводная технология связи на малых расстояниях при низких затратах энергии, она обладает более высокой, чем у Bluetooth, пропускной способностью при небольшом радиусе зоны покрытия, и дает возможность беспроводной передачи мультимедийного контента высокого качества. Технологию уже поддерживают iPhone 11, выпущенные Apple в 2019 году, и iPhone 12, однако в России у компании пока нет соответствующего разрешения, и необходимо провести тестирование на предмет возможных помех.
 
Олег ИвановAppleЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:32Названо неожиданное негативное последствие отказа от мяса
09:31Индия испытала наземную версию ракеты "Брамос"
09:28В Госдуму внесли законопроект об обеспечении устойчивого Рунета
09:26Рогозин сообщил о предотвращенной аварии с "Союзом" на космодроме Куру
09:24В Китае из-за коронавируса отменили несколько сотен авиарейсов
09:22Владелец ТЭЦ-3 в Норильске готов к мировой с Росприроднадзором
09:16"Лукойл" спрогнозировал худший сценарий цен на нефть
09:15Турбизнес Индии просит сообщить об открытии страны для зарубежных гостей
09:13В Бразилии произошли столкновения протестующих и полиции
09:10МВД утвердило изменения в водительские удостоверения и ПТС
09:03В Москве 5601 пациент вылечился от коронавируса за сутки
09:02В Норильске подготовят план восстановления среды в месте разлива топлива
08:59В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:59Forbes составил рейтинг лучших работодателей в России
08:47В Южной Корее усилили ограничения из-за третьей волны COVID-19
08:41Во Владивостоке организовали доставку продуктов ветеранам и инвалидам
08:37"Черную пятницу" в США переводят в онлайн-формат
08:33В Челябинске ночью сгорел автомобиль журналиста
08:15Исследователи выяснили отношение россиян к покупкам в "Черную пятницу"
08:14В Госдуме призвали изучить идею отказа от публикаций ученых в Scopus
Лента новостейМолния