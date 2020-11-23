https://ria.ru/20201123/british-airways-1585960436.html
British Airways предложит всем желающим "самолетную" посуду и аксессуары
British Airways предложит всем желающим "самолетную" посуду и аксессуары
Крупнейший британский авиаперевозчик British Airways предлагает всем желающим в условиях отсутствия возможностей для путешествий создать атмосферу полета у себя РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T17:56
2020-11-23T17:56
2020-11-23T17:56
новости - туризм
british airways
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ЛОНДОН, 23 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Крупнейший британский авиаперевозчик British Airways предлагает всем желающим в условиях отсутствия возможностей для путешествий создать атмосферу полета у себя дома, купив "самолетную" посуду и аксессуары."Впервые в истории British Airways решила на это Рождество открыть двери своего склада, чтобы дать покупателям и фанатам авиации уникальную возможность приобрести предметы из самолетов British Airways, которые сотни раз пересекали мир", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении авиакомпании.Среди предлагаемых товаров – тележки для напитков и еды, тарелки, столовые приборы, бокалы для шампанского, одеяла и тапочки. Желающие могут купить и более дорогие предметы, изготовленные на заказ, а также коллекционные предметы из прекративших летать самолетов Boeing 747."British Airways призывает покупателей размещать в соцсетях фотографии, на которых они используют купленные предметы, ставя тег на British Airways и используя хэштег #BAathome", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20200613/1572881937.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, british airways
ЛОНДОН, 23 ноя – РИА Новости, Мария Табак.
Крупнейший британский авиаперевозчик British Airways
предлагает всем желающим в условиях отсутствия возможностей для путешествий создать атмосферу полета у себя дома, купив "самолетную" посуду и аксессуары.
"Впервые в истории British Airways решила на это Рождество
открыть двери своего склада, чтобы дать покупателям и фанатам авиации уникальную возможность приобрести предметы из самолетов British Airways, которые сотни раз пересекали мир", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении авиакомпании.
Среди предлагаемых товаров – тележки для напитков и еды, тарелки, столовые приборы, бокалы для шампанского, одеяла и тапочки. Желающие могут купить и более дорогие предметы, изготовленные на заказ, а также коллекционные предметы из прекративших летать самолетов Boeing 747.
"British Airways призывает покупателей размещать в соцсетях фотографии, на которых они используют купленные предметы, ставя тег на British Airways и используя хэштег #BAathome", - говорится в сообщении.