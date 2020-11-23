https://ria.ru/20201123/british-airways-1585960436.html

British Airways предложит всем желающим "самолетную" посуду и аксессуары

British Airways предложит всем желающим "самолетную" посуду и аксессуары

Крупнейший британский авиаперевозчик British Airways предлагает всем желающим в условиях отсутствия возможностей для путешествий создать атмосферу полета у себя РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T17:56

2020-11-23T17:56

2020-11-23T17:56

новости - туризм

british airways

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/153267/68/1532676807_0:63:1200:738_1400x0_80_0_0_e61596c1c3f597ab6b403a99e750b8de.jpg

ЛОНДОН, 23 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Крупнейший британский авиаперевозчик British Airways предлагает всем желающим в условиях отсутствия возможностей для путешествий создать атмосферу полета у себя дома, купив "самолетную" посуду и аксессуары."Впервые в истории British Airways решила на это Рождество открыть двери своего склада, чтобы дать покупателям и фанатам авиации уникальную возможность приобрести предметы из самолетов British Airways, которые сотни раз пересекали мир", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении авиакомпании.Среди предлагаемых товаров – тележки для напитков и еды, тарелки, столовые приборы, бокалы для шампанского, одеяла и тапочки. Желающие могут купить и более дорогие предметы, изготовленные на заказ, а также коллекционные предметы из прекративших летать самолетов Boeing 747."British Airways призывает покупателей размещать в соцсетях фотографии, на которых они используют купленные предметы, ставя тег на British Airways и используя хэштег #BAathome", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20200613/1572881937.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, british airways