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British Airways предложит всем желающим "самолетную" посуду и аксессуары
British Airways предложит всем желающим "самолетную" посуду и аксессуары
Крупнейший британский авиаперевозчик British Airways предлагает всем желающим в условиях отсутствия возможностей для путешествий создать атмосферу полета у себя РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T17:56
2020-11-23T17:56
новости - туризм
british airways
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ЛОНДОН, 23 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Крупнейший британский авиаперевозчик British Airways предлагает всем желающим в условиях отсутствия возможностей для путешествий создать атмосферу полета у себя дома, купив "самолетную" посуду и аксессуары."Впервые в истории British Airways решила на это Рождество открыть двери своего склада, чтобы дать покупателям и фанатам авиации уникальную возможность приобрести предметы из самолетов British Airways, которые сотни раз пересекали мир", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении авиакомпании.Среди предлагаемых товаров – тележки для напитков и еды, тарелки, столовые приборы, бокалы для шампанского, одеяла и тапочки. Желающие могут купить и более дорогие предметы, изготовленные на заказ, а также коллекционные предметы из прекративших летать самолетов Boeing 747."British Airways призывает покупателей размещать в соцсетях фотографии, на которых они используют купленные предметы, ставя тег на British Airways и используя хэштег #BAathome", - говорится в сообщении.
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новости - туризм, british airways

British Airways предложит всем желающим "самолетную" посуду и аксессуары

17:56 23.11.2020
 
CC BY 2.0 / Mark Harkin / Самолет Boeing 787 авиакомпании British Airways
Самолет Boeing 787 авиакомпании British Airways - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
CC BY 2.0 / Mark Harkin /
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ЛОНДОН, 23 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Крупнейший британский авиаперевозчик British Airways предлагает всем желающим в условиях отсутствия возможностей для путешествий создать атмосферу полета у себя дома, купив "самолетную" посуду и аксессуары.
"Впервые в истории British Airways решила на это Рождество открыть двери своего склада, чтобы дать покупателям и фанатам авиации уникальную возможность приобрести предметы из самолетов British Airways, которые сотни раз пересекали мир", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении авиакомпании.
Среди предлагаемых товаров – тележки для напитков и еды, тарелки, столовые приборы, бокалы для шампанского, одеяла и тапочки. Желающие могут купить и более дорогие предметы, изготовленные на заказ, а также коллекционные предметы из прекративших летать самолетов Boeing 747.
"British Airways призывает покупателей размещать в соцсетях фотографии, на которых они используют купленные предметы, ставя тег на British Airways и используя хэштег #BAathome", - говорится в сообщении.
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