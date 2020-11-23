https://ria.ru/20201123/bolnichnyy-1585850723.html

В Подмосковье на треть выросло число электронных больничных

В Подмосковье на треть выросло число электронных больничных

Число выписанных электронных больничных увеличилось в Московской области почти на треть за год, сообщил РИА Новости член комитета Мособлдумы по вопросам охраны... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T09:43

2020-11-23T09:43

2020-11-23T09:43

здоровье - общество

московская областная дума

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Число выписанных электронных больничных увеличилось в Московской области почти на треть за год, сообщил РИА Новости член комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Евгений Аксаков."В 2020 году 60% листков нетрудоспособности выписано в электронной форме, это на 27% больше по сравнению с 2019 годом", - сказал Аксаков.Депутат также обратил внимание на развитие в Подмосковье регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"."В рамках этого регионального проекта ещё предстоит решение задач по трансформации процессов организации системы здравоохранения за счет автоматизированного информационного сопровождения, а также мониторинга и анализа использования ресурсов здравоохранения и оказания медицинской помощи пациентам", - добавил Аксаков.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить более 898 миллионов рублей на цифровизацию государственных услуг в сфере здравоохранения.

https://ria.ru/20201122/lekarstva-1585764737.html

московская область (подмосковье)

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здоровье - общество, московская областная дума, московская область (подмосковье), общество