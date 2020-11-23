https://ria.ru/20201123/bogdan-1585934372.html

Бывший глава офиса Зеленского призвал Путина "сделать шаг назад"

Бывший глава офиса Зеленского призвал Путина "сделать шаг назад"

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан обратился к Владимиру Путину. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T16:38

2020-11-23T16:38

2020-11-23T16:38

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан обратился к Владимиру Путину.На уточняющий вопрос Собчак, поинтересовавшейся, что конкретно имеется в виду, экс-глава офиса Зеленского ответил, что говорит о переподписании Минских соглашений.Кроме того, Богдан рассказал, что есть некий алгоритм действий, но не уточнил детали, объяснив это конфиденциальностью. Однако, отметил он, российский лидер знает об этом предложении. Собчак уточнила, идет ли речь о "некоем компромиссе вместо Минских соглашений", на что Богдан ответил утвердительно. Киевские планыМинские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.Однако украинские политики постоянно затягивают выполнение этого плана действий и даже заявляют, что он носит только рекомендательный, а не обязательный характер. Кроме того, в Киеве выдвигают различные идеи, противоречащие Минским соглашениям.Так, в начале ноября советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что делегация разработала некий "План совместных шагов". Он предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" с Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. По словам главы делегации Леонида Кравчука, сторона украинская сторона предложила план действий контактной группе.Реакция ДонбассаВ Донбассе этот план назвали попыткой затянуть процесс урегулирования и вернуть неподконтрольные территории силовым путем.Представитель Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что план Киева в корне противоречит Минским соглашениям.Коллега Никоноровой, полномочный представитель в контактной группе и министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего также отметил, что план Киева предполагает капитуляцию самопровозглашенных республик. "Документ, который представила Украина как альтернативный, в принципе не направлен на реализацию Минских соглашений, он призван только каким-то образом определить действия контактной группы на будущее. Вместо того чтобы определиться, каким образом выполнять эти обязательства, Украина вбрасывает тему ревизии. В этом плане действий предусмотрены достаточно нелепые вещи. Начинается он с того, что ДНР и ЛНР должны капитулировать и сдаться на волю победителей. Безусловно, это невозможно, неприемлемо и никогда это рассматриваться не будет никоим образом", — сказал он.Позиция МосквыПолпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов считает, что последние инициативы Киева могут рассматриваться как шаг к полному отказу от Минских соглашений. По его словам, представленный украинской стороной проект — это "очередная имитация переговорного процесса с единственной ясно выраженной целью — созыв очередного саммита "нормандского формата"."И самое главное — украинская сторона категорически отказалась предусматривать какие-либо гарантии со своей стороны по выполнению плана действий, отказавшись от обязательства утвердить согласованный вариант этого документа постановлением Верховной рады Украины", — подчеркнул Грызлов.По его мнению, все это только усугубляет ситуацию и может привести к очередному кризису в переговорах.

https://ria.ru/20201121/plan-1585713319.html

https://ria.ru/20201114/zelenskiy-1584665805.html

https://ria.ru/20201122/donbass-1585757430.html

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лнр, донбасс, донецкая народная республика, владимир зеленский, украина, в мире