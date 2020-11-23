https://ria.ru/20201123/belorusssiya-1585898406.html

Генпрокуратура Белоруссии заявила о росте преступлений на железной дороге

Генпрокуратура Белоруссии заявила о росте преступлений на железной дороге

Рост числа попыток нарушить стабильную работу железной дороги наблюдается в последнее время в Белоруссии, сообщил старший прокурор управления по надзору за... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T13:34

2020-11-23T13:34

2020-11-23T13:34

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МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Рост числа попыток нарушить стабильную работу железной дороги наблюдается в последнее время в Белоруссии, сообщил старший прокурор управления по надзору за исполнением законодательства на транспорте и в таможенных органах генеральной прокуратуры страны Артем Маймусов."В последнее время возросло количество противоправных деяний, нарушающих стабильную работу железнодорожного транспорта", - приводит его слова пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.По данным представителя Генпрокуратуры, в частности, правонарушители приводили в непригодное для эксплуатации состояние железнодорожные пути сообщения – замыкали рельсовые цепи, а также повреждали светофоры и иное оборудование, размещали предметы на пути следования поезда. "Это создавало опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений, аварий и крушений. Подобные действия преследовали цель дестабилизировать общественный порядок в государстве", - подчеркивается в сообщении.В Генпрокуратуре отметили, что возбудили уголовные дела, по которым установлен ряд лиц, подозреваемых в совершении таких преступлений. Им грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Ряд представителей оппозиции также призывают к забастовкам и блокированию работы транспорта. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы.

https://radiosputnik.ria.ru/20200917/belorussiya-zabastovka-1577417033.html

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генеральная прокуратура белоруссии, белоруссия, в мире