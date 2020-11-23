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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201123/bayden-1585858003.html
Эксперт оценил будущее Договора по открытому небу после выборов в США
Эксперт оценил будущее Договора по открытому небу после выборов в США
Решение выйти из Договора по открытому небу (ДОН) имеет для уходящей администрации Соединенных Штатов политический характер, новое руководство страны, скорее... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T10:36
2020-11-23T10:36
выборы президента сша — 2020
дон
майк помпео
роберт менендес
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москва
сша
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Решение выйти из Договора по открытому небу (ДОН) имеет для уходящей администрации Соединенных Штатов политический характер, новое руководство страны, скорее всего, попытается вновь присоединиться к этому соглашению, заявил РИА Новости доцент философского факультета МГУ имени Ломоносова политолог Борис Межуев.Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что США после выхода из договора будут лучше защищены. Сенатор-демократ Роберт Менендес, в свою очередь, высказался против этого решения, назвав его "безрассудным" и делающим США и их союзников "менее защищенными от России".По мнению Межуева, после официального прихода к власти избранный, по предварительным данным, президентом США Байден попытается вернуть страну в ДОН.Он добавил, что такой же оценки придерживаются и европейские союзники Вашингтона, в частности, Великобритания.Эксперт также не исключил, что перед своим уходом с поста действующий президент США Дональд Трамп попытается предпринять и другие шаги, нацеленные на то, чтобы осложнить отношения Вашингтона с Россией."Такое ощущение, что он (Трамп) за что-то на Россию обиделся, несмотря на то, что Россия, по сути, одна из немногих мировых держав, которая не поздравила Байдена с избранием. Возможно, он попытается денонсировать еще какие-то договоры, из которых США пока не вышли, либо ввести санкции... Это опасная ситуация, и я бы исходил из того, что будет лучше, если переход власти в США состоится как можно скорее - не только де-юре, но и де-факто", - резюмировал Межуев.США в ночь на 22 ноября завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу. В МИД РФ заявили, что Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выход США из Договора по открытому небу делает договор нежизнеспособным.
https://radiosputnik.ria.ru/20201123/bayden-1585854137.html
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дон, майк помпео, роберт менендес, дональд трамп, москва, сша, в мире

Эксперт оценил будущее Договора по открытому небу после выборов в США

10:36 23.11.2020
 
© REUTERS / Kevin LamarqueДжо Байден после брифинга в Уилмингтоне
Джо Байден после брифинга в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Решение выйти из Договора по открытому небу (ДОН) имеет для уходящей администрации Соединенных Штатов политический характер, новое руководство страны, скорее всего, попытается вновь присоединиться к этому соглашению, заявил РИА Новости доцент философского факультета МГУ имени Ломоносова политолог Борис Межуев.
Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что США после выхода из договора будут лучше защищены. Сенатор-демократ Роберт Менендес, в свою очередь, высказался против этого решения, назвав его "безрассудным" и делающим США и их союзников "менее защищенными от России".
Линда Томас-Гринфилд - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
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По мнению Межуева, после официального прихода к власти избранный, по предварительным данным, президентом США Байден попытается вернуть страну в ДОН.
"Мне кажется, он попытается это сделать. Решение о выходе из договора имеет политический характер для уходящей администрации, которая не хочет уходить и, видимо, пытается заручиться поддержкой у наиболее агрессивно настроенных кругов, в том числе из Пентагона. Однако, как мы видим, это уже встретило сопротивление в сенате, прежде всего, среди демократов, которые утверждают, что выход Вашингтона из ДОН - решение глубоко ошибочное", - сказал эксперт.
Он добавил, что такой же оценки придерживаются и европейские союзники Вашингтона, в частности, Великобритания.
"Британцы полагают, что выход из договора США ослабляет безопасность европейских стран и самих Штатов. Если Россия закроет небо, это сыграет в минус, прежде всего, Европе и самим США. Я думаю, несмотря на принятое в Вашингтоне решение, скорее всего, оно не будет одобрено сенатом, и последующая администрация попытается "переиграть" его обратно", - спрогнозировал собеседник агентства.
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Эксперт также не исключил, что перед своим уходом с поста действующий президент США Дональд Трамп попытается предпринять и другие шаги, нацеленные на то, чтобы осложнить отношения Вашингтона с Россией.
"Такое ощущение, что он (Трамп) за что-то на Россию обиделся, несмотря на то, что Россия, по сути, одна из немногих мировых держав, которая не поздравила Байдена с избранием. Возможно, он попытается денонсировать еще какие-то договоры, из которых США пока не вышли, либо ввести санкции... Это опасная ситуация, и я бы исходил из того, что будет лучше, если переход власти в США состоится как можно скорее - не только де-юре, но и де-факто", - резюмировал Межуев.
США в ночь на 22 ноября завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу. В МИД РФ заявили, что Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выход США из Договора по открытому небу делает договор нежизнеспособным.
 
Выборы президента США — 2020ДонМайк ПомпеоРоберт МенендесДональд ТрампМоскваСШАВ мире
 
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