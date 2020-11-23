https://ria.ru/20201123/bayden-1585858003.html

Эксперт оценил будущее Договора по открытому небу после выборов в США

Эксперт оценил будущее Договора по открытому небу после выборов в США

Решение выйти из Договора по открытому небу (ДОН) имеет для уходящей администрации Соединенных Штатов политический характер, новое руководство страны, скорее... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T10:36

2020-11-23T10:36

2020-11-23T10:36

выборы президента сша — 2020

дон

майк помпео

роберт менендес

дональд трамп

москва

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584989263_0:200:3072:1928_1400x0_80_0_0_848fe90d4c1848e619d46b1d05f1fdf3.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Решение выйти из Договора по открытому небу (ДОН) имеет для уходящей администрации Соединенных Штатов политический характер, новое руководство страны, скорее всего, попытается вновь присоединиться к этому соглашению, заявил РИА Новости доцент философского факультета МГУ имени Ломоносова политолог Борис Межуев.Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что США после выхода из договора будут лучше защищены. Сенатор-демократ Роберт Менендес, в свою очередь, высказался против этого решения, назвав его "безрассудным" и делающим США и их союзников "менее защищенными от России".По мнению Межуева, после официального прихода к власти избранный, по предварительным данным, президентом США Байден попытается вернуть страну в ДОН.Он добавил, что такой же оценки придерживаются и европейские союзники Вашингтона, в частности, Великобритания.Эксперт также не исключил, что перед своим уходом с поста действующий президент США Дональд Трамп попытается предпринять и другие шаги, нацеленные на то, чтобы осложнить отношения Вашингтона с Россией."Такое ощущение, что он (Трамп) за что-то на Россию обиделся, несмотря на то, что Россия, по сути, одна из немногих мировых держав, которая не поздравила Байдена с избранием. Возможно, он попытается денонсировать еще какие-то договоры, из которых США пока не вышли, либо ввести санкции... Это опасная ситуация, и я бы исходил из того, что будет лучше, если переход власти в США состоится как можно скорее - не только де-юре, но и де-факто", - резюмировал Межуев.США в ночь на 22 ноября завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу. В МИД РФ заявили, что Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выход США из Договора по открытому небу делает договор нежизнеспособным.

https://radiosputnik.ria.ru/20201123/bayden-1585854137.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201122/politika-1585819605.html

дон

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дон, майк помпео, роберт менендес, дональд трамп, москва, сша, в мире