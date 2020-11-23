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https://ria.ru/20201123/banksy-1585892206.html
Исчез велосипед, дополнявший граффити Бэнкси в английском Ноттингеме
Исчез велосипед, дополнявший граффити Бэнкси в английском Ноттингеме
Велосипед, дополнявший граффити известного британского уличного художника Бэнкси в английском Ноттингеме, предположительно, был украден, сообщает газета... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T15:13
2020-11-23T15:13
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Велосипед, дополнявший граффити известного британского уличного художника Бэнкси в английском Ноттингеме, предположительно, был украден, сообщает газета Guardian.Бэнкси изобразил на стене дома рядом с салоном красоты девочку, которая крутит хулахуп, причем в роли последнего выступает велосипедная шина. К столбу, расположенному рядом с изображением, был пристегнут велосипед с одним колесом.Граффити появились 13 октября, позднее Бэнкси подтвердил свое авторство. Работа таинственного художника начала привлекать толпы людей. Хозяйка салона красоты Суриндер Каур заявила, что велосипед появился одновременно с граффити.Первой пропажу велосипеда заметила в воскресенье утром учитель местной начальной школы Трейси Джейн. "Все говорили о них (граффити), но когда я подошла, это было что-то вроде: "Боже мой, велосипед пропал", - заявила она изданию. "Очень жаль, если кто-то забрал его и решил вести себя так неуважительно не только по отношению к Бэнкси, но и ко всему Ноттингему", - добавила она, выразив надежду, что велосипед вернется на свое место. Как отмечает издание, многие местные жители расстроены случившимся.Как сообщает издание, после появления граффити местные власти решили его защитить, прикрыв прозрачным пластиковым экраном, однако его уже как минимум дважды разрисовывали при помощи баллончиков с краской.Бэнкси - английский художник-загадка, провокатор и шутник, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Работы Бэнкси не раз уходили с молотка за шестизначные суммы.
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РИА Новости
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новости культуры, выставки, музеи, ноттингем, бэнкси

Исчез велосипед, дополнявший граффити Бэнкси в английском Ноттингеме

15:13 23.11.2020
 
CC BY 2.0 / Marit & Toomas Hinnosaar / Banksy NottinghamРабота британского художника Бэнкси в Ноттингеме
Работа британского художника Бэнкси в Ноттингеме - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
CC BY 2.0 / Marit & Toomas Hinnosaar / Banksy Nottingham
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Велосипед, дополнявший граффити известного британского уличного художника Бэнкси в английском Ноттингеме, предположительно, был украден, сообщает газета Guardian.
Бэнкси изобразил на стене дома рядом с салоном красоты девочку, которая крутит хулахуп, причем в роли последнего выступает велосипедная шина. К столбу, расположенному рядом с изображением, был пристегнут велосипед с одним колесом.
Граффити появились 13 октября, позднее Бэнкси подтвердил свое авторство. Работа таинственного художника начала привлекать толпы людей. Хозяйка салона красоты Суриндер Каур заявила, что велосипед появился одновременно с граффити.
Первой пропажу велосипеда заметила в воскресенье утром учитель местной начальной школы Трейси Джейн. "Все говорили о них (граффити), но когда я подошла, это было что-то вроде: "Боже мой, велосипед пропал", - заявила она изданию. "Очень жаль, если кто-то забрал его и решил вести себя так неуважительно не только по отношению к Бэнкси, но и ко всему Ноттингему", - добавила она, выразив надежду, что велосипед вернется на свое место. Как отмечает издание, многие местные жители расстроены случившимся.
Как сообщает издание, после появления граффити местные власти решили его защитить, прикрыв прозрачным пластиковым экраном, однако его уже как минимум дважды разрисовывали при помощи баллончиков с краской.
Бэнкси - английский художник-загадка, провокатор и шутник, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Работы Бэнкси не раз уходили с молотка за шестизначные суммы.
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